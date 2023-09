AMLO iría con Petro aun en su estado autista

El presidente de Colombia no está enfermo solo se encuentra dentro de un espectro autista y por eso no se le ha visto en actos de trabajo, defiende el hermano de Gustavo Petro, cuya condición, aseguraron a esta columna fuentes diplomáticas, no pone en riesgo la visita del presidente López Obrador prevista 8 y 9 de septiembre para tratar temas como la lucha antidrogas.

No hay un diagnóstico ni expediente médico que pruebe lo que afirma Juan Fernando Petro más que la pura declaración que dio a un medio de comunicación; lo que sí sobran son documentos sobre la investigación en contra de los Petro que lleva a cabo la Fiscalía de la República colombiana por nexos con grupos del narcotráfico.

Su hijo Nicolás Petro aceptó que recibió dinero de carteles de la droga para financiar la campaña de su padre, pero con todo y que el mandatario colombiano no ha sido capaz siquiera de acusar un complot, tiene a AMLO para sacar la cara por él y acusar a los conservadores colombianos de atacar al presidente colombiano para acabar con su fortaleza moral y política, como ya sucedió desde las mañaneras. López Obrador acabará consolando y dando la varita mágica a Petro para que salga con una nueva narrativa, ¡vaya que hay tanto que aprenderle al presidente mexicano! ¿O ya se olvidó que ni dos puntos perdió en las encuestas cuando ordenó soltar a Ovidio Guzmán?

Así el foro de lucha contra el narco que se avecina en Colombia.

VOTO POR VOTO EN MORENA

Las corcholatas de Morena pusieron en crisis su proceso para designar al candidato o candidata presidencial para 2024. Difícilmente se va a dar a conocer mañana al ganador o ganadora como se tenía previsto. Grupos afines a diferentes aspirantes documentaron trampas y artimañas durante las consultas ciudadanas para favorecer o dañar las tendencias de uno u otro.

Tuvieron que hacerse recuentos en algunas urnas para intentar desmanchar el proceso, algo así como el voto por voto, casilla por casilla ¡en Morena! Arturo Durazo tuvo que hacer a un lado su trabajo como gobernador de Sonora para atender la emergencia en su partido y junto con Mario Delgado, presidente del instituto nacional, buscar la mejor salida para darle legitimidad a quien resulte representante de la 4T en las elecciones presidenciales.

Están citadas para el miércoles las corcholatas a una reunión privada, donde el gran reto es convencer a Marcelo Ebrard de bajarle a su tono bélico porque si bien antes de las encuestas éste ya echaba espuma por la boca, ahora con las pruebas que tiene de las trampas en el proceso no será una perita en dulce para que Morena pueda tener la foto del vencedor con las corcholatas derrotadas levantándole la mano a la primera.

De entrada, Delgado y Durazo ya le quedaron mal a AMLO para que pueda entregar el bastón de mando este miércoles como anunció con orgullo el propio presidente.

UPPERCUT: El día de ayer 4 de septiembre deberá anotarse en la historia del grupo Atlacomulco y el Edomex porque la visita de AMLO al Sexto Informe de gobierno de Alfredo del Mazo debe verse casi como la caída de un meteorito que exterminó a los dinosauros que se negaban a morir en la entidad vecina a la CDMX. Se dice casi porque en una de esas el bebesaurio del Mazo termina en la 4T ya sea en una cartera del gabinete o del cuerpo diplomático y entonces sí ni mandada hacer aquella frase de Augusto Monterroso de que: cuando desperté el dinosauro seguía ahí.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL