Marcianos en el congreso

El doctor Patán está lejos de considerarse historiador o cosa parecida, pero en el afán de conocer mejor a su patria por la vía de conocer su pasado, como nos ha enseñado nuestro presidente, y bendecido por la amistad de algunos profesionales de ese campo, sí ha dedicado unas cuantas horas a leer de la historia nacional. Por eso, puedo decirles que en nuestra Cámara de Diputados, sobre todo, y también en el Senado, cierto que en menor medida, se ha visto cualquier cosa.

Por nuestro congreso, por ejemplo, pasó un asesino en serie, Goyo Cárdenas, que fue ovacionado de pie por el pleno, como ejemplo de la conocida capacidad mexicana para rehabilitar a los presos. Años después, vimos cómo irrumpía un contingente de agricultores a caballo, en protesta por el TLC. La cámara fue asimismo testigo de la roqueseñal y de la sesión de porno en el teléfono que se aventó el panista Apolinar Casillas, así como del chipendeilazo del perredista Antonio García Cornejo, que se despelotó en protesta contra la reforma energética. En cuanto al Senado, no podemos olvidar las dos aportaciones recientes de mi Citlalli: el libro bomba y el fiero ejercicio boxístico con el que sometió a Gutavo Madero, en la mejor tradición de, digamos, el Macetón Cabrera.

Así y todo, aquí su doctor se vio, la verdad, invadido por una cierta perplejidad cuando descubrió que la cámara baja abrió las puertas al inmortal Jaime Maussan para presentarnos dos “seres no humanos”, que, por lo que alcanzo a entender, es el modo científico de referirse a lo que informal y poco exactamente llamaríamos dos cadáveres de marcianos. Por supuesto, la perplejidad cedió ante la franca admiración. Hemos visto que en los Estados Unidos ha brotado un considerable interés oficial por eso que antes llamábamos “ufología”, con desclasificación de archivos, comparecencias en el Congreso y toda la cosa. Bien, aquí, con todo respeto, hemos dejado a los gringos como unos perfectos aficionados. En San Lázaro, nada de papeles tachonados y fotos ambiguas. No. Aquí hay evidencias forenses. ¿Que los cadáveres se parecen al vaciado en yeso de ET que mi compañero Elías hizo en la clase de Taller de primero de secundaria? Pues sí. Pero eso no le quita valor a semejante pedazo de evidencia.

El orgullo tiene que ver con que esa dignificación de la tarea legislativa se debe, cómo no, a un compañero de movimiento. El que abrió las puertas fue el morenista Sergio Gutiérrez Luna. El doctor Patán quiere mandarle un abrazo fraterno al Sergiazo, que lleva una semana de puro jonrón. A él le debemos también estas palabras de esperanza y unidad: “Las y los diputados del @PartidoMorenaMx reafirmamos nuestro apoyo a la visión de progreso de la Dra. Claudia Sheinbaum”, dijo, y casi nos hizo olvidar su camiseta, la que decía “Yo voy con Adán Augusto”.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL