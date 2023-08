Espejito, espejito ¿quién es el más bonito?

En México los políticos escuchan al mercado y los ciudadanos solo cuando no les queda de otra. No es tema menor por tres motivos: primero, aunque ejercemos nuestro derecho al voto, los políticos son los arquitectos de las boletas electorales. Segundo, quien asuma el cargo de Jefe de Estado habrá transgredido normas legales para llegar ahí. Tercero, en los últimos cinco años, el mercado ha demostrado tener más influencia que el ámbito político en la vida de los mexicanos.

El #Blindspot de esta semana se encuentra en la brecha comunicativa entre los políticos y la ciudadanía, especialmente en redes sociales como X (anteriormente Twitter).

Para identificarla, utlizamos la herramienta Blindspotter que analiza interacciones públicas en Twitter, examinando hasta los últimos tres mil 200 tuits de una cuenta para determinar su inclinación política. Se basa en una base de datos que contiene más de 2,000 fuentes de noticias clasificadas por su orientación política (izquierda, centro, derecha).

En esta columna asumimos que no es el propio político quien publica en redes sociales, pero es inadmisible que pierdan contacto con la realidad palpable en el mundo digital.

Empecemos con el presidente López Obrador, quien ha afirmado reiteradamente tener opiniones propias sin esconderlas. Sin embargo, los datos sugieren una desconexión con la realidad digital: no hay suficiente interacción para determinar sus inclinaciones políticas o fuentes de referencia. Eso sí, López Gatell, @apoyosbienestar y Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar con solo 6 mil seguidores “lo influyen”. Saque usted sus propias conclusiones.

Por su parte, Claudia Sheinbaum muestra una inclinación del 84% hacia fuentes de izquierda como La Jornada y el New York Times. Las figuras que más la influencian son López Obrador y García Harfuch, subrayando su enfoque en la seguridad ciudadana.

Marcelo Ebrard, por otro lado, consulta fuentes mayoritariamente de izquierda como Proceso y Canal Once. Un 13% de sus fuentes son de derecha. Su círculo de influencia incluye a su incondicional Martha Delgado, además de las relaciones exteriores y el propio presidente.

Ricardo Monreal y Adán Augusto son, curiosamente, "voyeristas de Twitter," mostrando poco o ningún grado de interacción. Entre los influenciadores de Monreal, sorprende encontrar al Diario 24 Horas.

Del ex secretario de Gobernación no piense mal, entre sus influenciadores no aparece la diputada Andrea Chávez; sí están @Luisa_Trevino con 4 mil 799 seguidores, el reportero @Marin_Leo y @NachoRgz “tituar del Canal El Chapucero. Periodista sin chayo”.

Del Frente, le echamos un vistazo a Beatriz Paredes, pero el sistema reporta fallo permanente, ¿ironía o realidad?

Por otro lado, Xóchitl Gálvez, quien se ubica como centrista con un 65%, y muestra algunas inclinaciones hacia la izquierda con un 35%. Sus fuentes principales son El Universal, Excélsior y Latinus. ¿Qué opinará el PAN de que nada de derecha?

En resumen, mientras los políticos en México parecen moverse en esferas distintas a las de los ciudadanos, en Blindspot quitamos los puntos ciegos para que tanto los políticos, como los ciudadanos, reflexionemos sobre la realidad y no la clasificación al aire que hace el presdiente entre 4T y conservadores.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

