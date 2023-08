Caso Rubiales...

La victoria de las jugadoras de futbol de la Selección Española se vio empañada. A pesar de que hacían historia con un reciente triunfo, hubo un factor que determinó los titulares de todos los medios no sólo españoles, sino internacionales; Luis Manuel Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, le dio un “piquito” a Jenni Hermoso, una de las jugadoras de la Selección de España que, al recibir su medalla, también recibió este gesto de su jefe. Ante esto, no se hicieron esperar las reacciones en redes sociales, además de la prensa española e internacional, e incluso las palabras de Jenni, quien dijo que en ningún momento el beso fue consensuado, pero peor aún, las palabras de Rubiales, con un rotundo “no voy a dimitir” ante un auditorio lleno de personas aplaudiéndole. Es realmente increíble.

Hay varios puntos a destacar aquí; primero, que Rubiales cree que no hizo mal, porque existe todo un sistema social que “no ve mal” que pase eso. Segundo, la cantidad de gente que duda del testimonio de la jugadora de futbol Jenni Hermoso, y tercero, un auditorio lleno aplaudiéndole a un agresor como si él fuera la víctima.

Pase lo que pase con Rubiales lo cierto es que todos seguiremos teniendo un problema, el normalizar el machismo, con todos aquellos que lo defienden, que le aplauden, que le victimizan, que dicen que “solo fue un piquito”, que dicen que la gente exagera, y que Jenni exagera y cambia versiones. Seguimos teniendo un problema con toda la gente alrededor del futbol que ha hecho como si no hubiera visto nada, que han callado, que no han apoyado a las víctimas, que no han apoyado a las mujeres. Rubiales se irá, pero quedará el machismo, la negación de lo sucedido y las miles de víctimas que no serán escuchadas.

La visibilidad de este caso es un granito de arena en un desierto inmenso, sin embargo, ahí va, poco a poco, concientizando y cambiando el panorama por lo menos de unos cuantos.

Ante este comportamiento la Real Federación Española de Futbol retiró el sueldo, el coche, los celulares y computadoras que tenía Luis Rubiales a su disposición, y esto ha sido por los protocolos internos, después de que la FIFA lo suspendiera por lo sucedido.

La sociedad española también se manifestó el pasado lunes con pancartas a favor de la jugadora, en donde estas tenían escritas: “No fue un piquito, fue una agresión”, marcharon por las calles de Madrid para mostrar su desacuerdo ante lo sucedido.

Tiempo después, la familia del directivo se ha manifestado en los medios diciendo que todo es una injusticia y que Jenni miente. A pesar de todo lo sucedido, lo cierto es que todo esto está causando mucho revuelo, muchas opiniones encontradas, pero más allá de todo eso, está mostrando un comportamiento social, una forma de pensar y de cómo está la sociedad, qué piensa, por qué lo piensa así y por qué ve mal o no ve mal ciertas acciones.

El comportamiento de Rubiales nos habla mucho más que del futbol, de un caso en particular o de un tema deportivo, nos habla de cómo está la sociedad, porque efectivamente existen muchos “Rubiales” y existen muchas más “Jennis”, desafortunadamente.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

MAAZ