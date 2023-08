Milei eclipsa a argentinos

El autodenominado “liberal libertario”, Javier Milei, provocó una sacudida en Argentina, al convertirse en el aspirante presidencial más votado rompiendo los esquemas del bipartidismo que han dominado ese país.



Mediático, como todos los populistas, Milei lanzó frases como: “vengo a sacar a estos delincuentes a patadas”, con lo que comenzó a ganar el respaldo de los jóvenes y de una clase media desilusionada de las fuerzas políticas tradicionales para resolver sus principales problemas, entre ellos, la galopante hiperinflación.



“Yo soy un liberal libertario. Filosóficamente, soy un anarquista de mercado”, dice Milei, de 52 años de edad y con un estilo rockero, lo destaca porque Argentina sufre de inflación alta desde hace más de una década y actualmente tiene el tercer índice anual más alto del mundo, por encima de 115%.



El liberal consiguió 30.09% de los votos con su partido la Libertad Avanza; por delante de la suma de los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que llegaron a 28.27%; y de los peronistas de Unión por la Patria, Sergio Massa y Juan Grabois, que se quedaron en 27.22%.



Tras saberse ganador, resaltó que ha logrado construir una alternativa competitiva, que no sólo dará fin al kirchnerismo, sino a la “casta política parasitaria, chorra (ladrona) e inútil” que hay en Argentina.



Milei, economista, político y docente –seguidor de la escuela austríaca–, ya es comparado con el expresidente de EU, Donald Trump, y con el exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.



Ha levantado polémica con su propuesta de permitir la venta de armas de fuego a civiles e incluso de órganos humanos. Él mismo dice que pagó para que clonaran a su perro, un mastín llamado “Conan”, del que nacieron cuatro cachorros.



Aunque lo niegue o lo disfrace, ha enfatizado que: "estoy en contra del aborto, porque creo en el proyecto de vida del prójimo. La mujer puede elegir sobre su cuerpo, pero lo que tiene dentro del vientre no es su cuerpo, es otro individuo”. La legalización de ese derecho en Argentina ha sido uno de los más grandes logros para las mujeres encabezadas por las Pañuelos Verdes.



Otra de sus ofertas –la que más ha seducido a los jóvenes– es, ni más ni menos, la dolarización de la moneda, para eliminar el devaluado peso, cerrar el Banco Central y privatizar las empresas estatales.



Al puro estilo de Trump, ha recibido una lluvia de críticas por sus comentarios misóginos. Es objeto de especulaciones por su vínculo con su hermana, Karina Milei, su jefa de campaña, y sus “perrijos”. Hoy es un fenómeno mediático.



En noviembre de 2022, coordinada por el actor mexicano Eduardo Verástegui, se llevó a cabo la Conferencia Política de Acción Conservadora en la CDMX, por su puesto, Milei fue uno de los asistentes, al igual que el estadounidense Steve Bannon, el pinochetista chileno José Antonio Kast, el brasileño Eduardo Bolsonaro y el español Santiago Abascal.



No se puede dejar de señalar como los vientos de la extrema derecha ya soplan fuerte en nuestro país.

POR ISRAEL LÓPEZ

COLABORADOR

ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ