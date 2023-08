Con Melón o con Sandía

Pues esta semana se ha presentado muy ajetreada para su servidora y segura valedora. Se nos inundó la casa y pasamos,mi madre de 90 años y yo, dos horas y media “achicando el agua”.

Acto seguido envío un abrazo solidario a todas las personas que en algún momento han perdido sus bienes debido a inundaciones y demás efectos de Tláloc. Lo triste es que esa agua de lluvia en lugar de quedarse en cosechadoras hídricas que bien podrían hacerle un paro a las personas que llevan meses recibiendo el vital líquido nada más por pipa, (con todas las tranzas presta), se va limpiecita por un tubo. También esta semana recibí mi primera quimioterapia que fue muy bien, muy agradecida con mi urólogo el doctor Emmanuel Rosas.

Y creo que todos también deberíamos de agradecerle a Ebrard, que se aventara sus quejas a ronco pecho, para quitarles a estas campañas (que no son campañas), lo aburrido! No me van a decir que no se había puesto ya todo de flojera! Y de pronto se enchila y comienza a denunciar supuestas irregularidades del equipo de Claudia, que viene siendo algo así como la corcholata a vencer.

Se arrancó diciendo que “ella emprendió una guerra en su contra”, que la apoya la Secretaría de Bienestar y que anda usando recursos públicos de la capirucha para su campaña que, repito, no es campaña. Y todo truena a raíz de que fueron citados para presentarles las encuestadoras que realizarán los conteos espejo para conocer al candidato o candidata a la presidencia por parte de Morena. Según algunos, por ejemplo Noroña, ni siquiera les permitieron proponer sus encuestadoras.

Así que la representante de Ebrard se negó a firmar de “conformidad” con el mentado sorteo de las encuestadoras a cargo del proceso. Es muy curioso porque Marcelo está consciente de todo lo que se especula acerca de su participación como candidato, incluso ha declarado que “mucha gente piensa que lo más cómodo sería que él se fuera al Movimiento Ciudadano”.

Platicó que su equipo está preparando algo llamado el Marcelo Fest, un pachangón masivo con cientos de simpatizantes. Y luego el diputado Emmanuel Reyes Carmona anunció que ya se preparan denuncias formales contra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Ahora lo que está canijo y la neta ni le han respondido los directivos de Morena, es que Marcelo propone que “si la encuesta arroja una diferencia cercana al margen de error, haya una segunda vuelta y un debate entre los dos punteros”.

Además los del Frankenstein Amplio quieren sacar raja, y aprovechando el relajito, Gálvez ya le anda echando el ojo a lo prohibido y quiere sumar a su gabinete al Ebrard. Por otro lado, un periodista de mucho “abuelengo”, Francisco Cruz, ya le sacó sus trapitos al sol a Marcelo de quién recuerda que ya también enfrentó un fraude inmobiliario gestado en su mandato al frente de la capital, demanda a la que se dio carpetazo en su momento.

