Me acuerdo que cuando era chiquita no me importaba tanto lo que me ponía, mucho menos repetir vestido. Al contrario, mi mamá me cuenta que mi abuela me compró un vestido de princesa que quería usar a diario. Durante un mes, llegaba de la escuela y lo primero que hacía era cambiarme a ese vestido verde pistache. A diferencia de hoy, quería que me vieran usando ese vestido porque me hacía sentir como princesa. A mis 28, la idea de usar el mismo vestido que “ya me vieron en la boda de mi amiga”, me molestaba y me resultaba inaceptable.

Creo que este pensamiento, es la base de comportamientos muy consumistas que sin duda nos han llevado a la crisis medioambiental que vivimos. El pensar que hay que cambiar de coche cada tres años o que comprar un iPhone nuevo cada año es necesario, nos ha causado que este 2023 haya sido el año más caliente registrado en la historia. Pero la realidad es que no pasa nada tener la misma computadora de hace cuatro años o que tu iPhone sea 10. Mientras cumpla con su función, no es forzoso.

Enfocándonos en cuestiones técnicas, la cantidad de recursos que se necesitan para hacer un nuevo celular o un nuevo vestido son cantidades significativas. También hay que tomar en cuenta las emisiones de CO2, la huella hídrica y que la explotación de ciertas zonas del planeta como Borneo son el costo por tener 30 lipsticks de diferentes colores. Es urgente que empecemos a pensar cómo todo lo que hacemos, absolutamente todo, tiene un impacto en el planeta.

Y como lo que pensamos que necesitamos, es sólo un resultado de campañas de marketing que nos hacen sentir que no tenemos nada y nos falta todo. Y este sistema está dañando nuestra autoestima, acabando con el planeta y con nosotros. Porque sin agua, sin aire y sin recursos naturales, sería muy difícil para la raza humana seguir existiendo.

Si tienes una boda o un evento importante, se vale repetir vestido. Según la calculadora de impacto de The Real Real, cada vez que compras algo second hand ahorras aproximadamente 180 litros de agua y 1.14 kg de emisiones de carbono, además de que se evita la explotación de nuevos materiales. Si usamos cosas que ya tenemos en el clóset, es incluso menor el impacto medioambiental.

Les propongo, que cambiemos poco a poco esta mentalidad de tener todo el tiempo cosas nuevas. Vayamos paso a paso transitando hacia una mentalidad en la cual usamos el mismo vestido 60 veces sin importar lo que los demás piensen.

Si alguna pieza en tu clóset la amas con todo tu ser, úsala hasta el cansancio. Se vale repetir vestido las veces que sea necesario y más si te hace sentir como princesa.

POR ARIADNA FUENTES

COLABORADORA

@ariadnafuug

MAAZ