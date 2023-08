Libros de Texto Gratuitos de cuarta

Los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2023 fueron elaborados en el marco de la cuarta transformación, o más bien son textos de cuarta que no merecen los niños de México. Esa es la pregunta y la polémica desatada en los últimos días, con motivo del anuncio del presidente López Obrador, quien afirmó que los nuevos libros de texto gratuitos serán distribuidos para el ciclo escolar 2023-2024.

Más allá de la preocupación que ha causado su contenido debido a la polarización que se inculcaría a los alumnos, el propio texto

contiene errores en todas las materias, mismas que han sido señaladas por expertos, independientemente de la crítica en la

reducción en el contenido de las matemáticas.

Pareciera increíble que se contrate a una persona, cuya única obligación es supervisar y hacer unos libros impecables para la

niñez de este país, y resulta que ese personaje trasnochado entrega un trabajo que deja mucho que desear.

Se trata del director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, que independientemente de sus convicciones y su defensa poética y conmovedora vía Twitter, su obligación es tener libros a la altura de las nuevas generaciones, que permita formar mejores personas, competitivas y preparadas para una competencia cada día más feroz.

Por el contrario, el señor Arriaga no les da importancia a las matemáticas, a la cultura, a la ciencia, busca generar resentimiento

entre los mexicanos, incluyendo una carga ideológica que atenta contra la libertad de las personas en su forma de pensar.

Los propios libros independientemente de la carga ideológica en su contenido y en la guía para los maestros, en su texto se cometen demasiados errores, confunden, por ejemplo, Querétaro con Guanajuato.

Ojalá y se corrijan todos los errores para que Marx Arriaga no tenga que defender con su vida los libros. De igual manera, ojalá que en la revisión que se lleve a cabo se tome en cuenta a la comunidad educativa y de ello resulten mejores textos para poder enseñar adecuadamente a los niños, quienes son el futuro de este país.

Lo que es de llamar la atención, es que cualquier proyecto que se propone está administración no sale bien, se plantea la construcción de un aeropuerto y se crea un elefante blanco que no acaba de despegar, se construye una refinería y nada más refina agua e inundaciones, se establece una política de abrazos no balazos y la delincuencia se encuentra desbordada, ahora, por si algo faltara, se presenta un nuevo escándalo en materia de educación, con la presentación de libros de texto de la SEP con errores y una carga ideológica innecesaria y cuestionable.

Ello puede ser el resultado de la política del presidente de la República de cien por ciento lealtad y cero por ciento capacidades. Servidores públicos impreparados, inexpertos, que lo único que buscan es cobrar cada quincena, pero a cambio hay que acatar las

instrucciones enviadas desde Palacio Nacional sin cuestionar, ni siquiera una coma.

Esperemos que todas estas discusiones terminen pronto para que los mexicanos nos volvamos a unir, que México cada día sea más fuerte y pronto retome su lugar en el plano mundial. Que los jóvenes tengan libros de texto de primera, una educación de primera, así como un futuro de primera, donde se dignifique el trabajo, se tengan sueños y se erradique la pobreza.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

