Inversión mundial en proyectos culturales

Los proyectos culturales mundiales desempeñan un papel fundamental en la preservación, promoción y enriquecimiento de la diversidad cultural de nuestro planeta. Estos proyectos abarcan una amplia gama de disciplinas artísticas, tradiciones, patrimonio histórico y expresiones creativas que conectan a personas de diferentes culturas y geografías.

La digitalización y la tecnología también han abierto nuevas posibilidades en el ámbito de los proyectos culturales mundiales. Plataformas en línea y redes sociales permiten la difusión global de eventos culturales, exposiciones virtuales de museos y colaboraciones artísticas entre personas de diferentes partes del mundo. Esto amplifica el alcance de la cultura y democratiza el acceso a diversas manifestaciones creativas.

La inversión global en infraestructura cultural volvió a los niveles previos a la pandemia el año pasado, y los costos totales de los proyectos completados y anunciados en 2022 alcanzaron un valor total estimado de $15,1 mil billones de dólares. Esto según el último informe anual del Cultural Infrastructure Index Report de AEA Consulting, que acaba de publicar la edición de 2022. El informe mide la inversión en proyectos de capital en el sector cultural en todo el mundo, que deben tener un presupuesto de $10 millones de dólares o más para ser considerados.

Los museos y las galerías continúan dominando las inversiones. Sin embargo, por primera vez, comenzaron a construirse un poco más de lugares de arte multifunción. Los tres proyectos de mayor valor en 2022 fueron: el Dr. Phillips Center for the Performimg Arts en Orlando; el National Museum of Norway en Oslo y el Lincoln Center David Geffen Hall en Nueva York. Si bien la mayor parte de la inversión se puede rastrear en algunos países, como Australia, China, el Reino Unido y Estados Unidos, también hay un crecimiento notablemente visible en otros lugares, particularmente en India, donde la inversión se triplicó.

El índice de este año también brinda una mirada más cercana al surgimiento de experiencias culturales inmersivas y digitales, examinando las necesidades y oportunidades específicas de los lugares que se diseñan especialmente para estos proyectos, tales como el Meow Wolf’s interactive supermarket en Las Vegas, Culturespaces’ Fabrique des Lumières en Ámsterdam, teamLab Phenomena en Abu Dabi y Lightroom y ABBA Arena en Londres.

Los autores predicen que las experiencias impulsadas digitalmente evolucionarán de acuerdo con los avances tecnológicos y, a medida que los precios bajen y la tecnología esté más disponible, se extenderán más. Asimismo, el interés en la inmersión de un amplio espectro de marcas comerciales que buscan nuevas rutas para conectarse con el público traerá oportunidades para nuevas formas de asociaciones creativas.

A medida que el mundo se vuelve más interconectado, los proyectos culturales mundiales se convierten en puentes que unen a comunidades separadas por la distancia pero unidas por un profundo respeto y aprecio, pues desempeñan un papel crucial en la preservación de la identidad cultural y la promoción del diálogo intercultural. En un mundo cada vez más globalizado, es esencial valorar y apoyar estos esfuerzos que enriquecen nuestras vidas y contribuyen a la comprensión y la armonía en nuestra diversidad.

POR BERNARDO NOVAL

CEO MUST WANTED GROUP

@BERNIENOVAL

@MUSTWANTEDG

LSN