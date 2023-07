La inseguridad y la fiesta en la noche

Recientemente subí a mis redes sociales el caso de una joven en Mexicali, a la que la policía local bajó de su automóvil. La chica fue golpeada y estuvo a punto de ser secuestrada por los mismos policías, lo que la salvó fue que en el momento en el que la detuvieron ella estaba en una llamada telefónica con una amiga la cual alcanzó a escuchar lo que estaba sucediendo hasta que los policías colgaron el teléfono.

En ese momento la amiga comenzó a dar aviso a familiares tanto de la víctima como de ella y al momento de volver a llamarle les contestó el policía y les dijeron que ya los tenían ubicados y que iban tras de ellos. Los policías se asustaron y llevaron a la chica a la delegación argumentando un sinfín de faltas como ir manejando sin cinturón, exceso de velocidad, no traer licencia etc., el juez calificador vio a la chica sumamente golpeada, sin aliento alcohólico y se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo es que la iban a desaparecer.

Una mujer policía que se encontraba en la delegación la ayudó y cuando entraron al baño de mujeres le comentó: “Nos tienen atados de manos, no podemos hacer nada, la cosa esta horrible”. El caso llegó a oídos de mucha gente, probablemente hasta de la gobernadora, y ¿qué pasó? NADA queridos lectores, nadie hace nada, vivimos en un país en donde la inseguridad, la impunidad y la delincuencia están rebasados y es en ese mundo al que se aventuran nuestros hijos o hijas cuando salen de fiesta, así que ahí les van unas cuantas recomendaciones:

No estén solos/as, siempre traten de ir acompañados, es más difícil que alguien quiera atacar a un grupo de amigos que a una persona sola.

Si te llega a detener la policía llámale a alguien de confianza y deja la llamada activa, si puede ser videollamada mejor, en el momento que puedas lee la matrícula y pregunta sus nombres, si ellos saben que los están escuchando o viendo seguramente se comportaran diferente.

Prendan la geolocalización, bajen apps como LIFE360 o tengan llaveros con un Airtag, la cosa es tener algo que ayude a que alguien sepa en dónde estás si sucede alguna emergencia.

No dejen que alguien del grupo se vaya con desconocidos, no importa que tan insistente esté.

Recuerden tomar con moderación, cuando se nos pasan las copas nuestra corteza prefrontal se atrofia y no mide el riesgo, seguramente comenzarás a pensar: “Ya, a mí no me va a pasar”, así que mejor con medida para tomar buenas decisiones.

Recuerdo que cuando era joven mi mamá nos decía una frase que aún recuerdo: “Si salen cinco, regresen cinco, no anden desvalagados por ahí”, pues bien, esto es algo que debemos reforzar con nuestros hijos cuando salgan de fiesta.

Tristemente esto que está sucediendo en el norte del país pasa en otros estados, incluso ha proliferado mucho el uso de una droga llamada escopolamina que la utilizan con el fin de secuestrar, asaltar y violar personas.

Estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, estar alertas y cerrarle ventanas de oportunidad a estas personas que sólo pretenden dañarnos, cuidarnos entre amigos y tener una buena comunicación en casa.

POR RUDY TERCERO

@RUDYTERCEROF

R3FABRE@YAHOO.COM

MAAZ