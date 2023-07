Claudia le saca 32 puntos a Xóchitl

PESE, Y A la proyección, voluntaria o involuntaria, de Andrés Manuel López Obrador; pese al empuje de no pocos grandes empresarios del país; pese a las campañas creativas de sus asesores en comunicación y marketing, Xóchitl Gálvez aún está lejos de Claudia Sheinbaum en preferencia electoral.

Una encuesta interna y privada de la casa Buendía & Márquez, de Jorge Buendía, da cuenta que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México le saca más del doble de puntos en preferencia electoral a la ex delegada de la Miguel Hidalgo.

Según el careo al que sometieron hace unos días atrás a las dos precandidatas punteras, Gálvez Ruiz registró entre la población encuestada un 26%, frente a un 58% de preferencia de Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Arte: Paola Castro Félix

El estudio también coloca a la cabeza a Sheinbaum en la carrera interna de Morena, con 35% de la intención de voto, frente a un 22% de Marcelo Ebrard, un 11% de Adán Augusto López, un 7% de Gerardo Fernández Noroña, un 5% de Ricardo Monreal y un 5% de Manuel Velasco.

Xóchitl aparece mejor posicionada en los estratos altos de la población, en el llamado círculo rojo y en el mundo digital y de las redes sociales, con unas 12 agencias apoyándola de tiempo completo y la logística de grandes empresas, como FEMSA, de Monterrey.

Claudia trae atrás a un buen número de gobernadores, como Delfina Gómez, del Estado de México; Layda Sansores, de Campeche; Mara Lezama, de Quintana Roo, y Marina del Pilar de Baja California.

También a Cuitláhuac García, de Veracruz; Alfonso Durazo, de Sonora; Rubén Rocha de Sinaloa; Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur y, por su puesto, Martí Batres, de la Ciudad de México.

Blanca Treviño. Arte: Paola Castro Félix

BLANCA TREVIÑO ES la presidenta de Softtek, una exitosa empresa regiomontana dedicada al desarrollo de tecnología, principalmente software. Hace unas semanas se unió al grupo de apoyo a Xóchitl Gálvez por invitación de José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA. Como le informé hace un par de días, El Diablo se autoexilió hace cerca de dos años para despresurizar al consorcio propiedad de su suegra, Eva Gonda Rivera, quien le pidió hacerse a un lado para que cesaran los ataques de Andrés Manuel López Obrador en contra de la cadena OXXO. Fernández Carbajal vivía en Madrid, pero recién se mudó a Miami, desde donde retomó la dirección general de FEMSA. Desde Florida opera a favor de Xóchitl. Blanca participa en el desarrollo de la plataforma informática del Frente Opositor, mediante la cual los precandidatos de la alianza inscribirán sus 150 mil firmas para pasar a la siguiente etapa. Treviño fue la primera mujer en integrarse, en 2014, al que por 52 años se llamó Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

Antoni Gutiérrez-Rubí. Arte: Paola Castro Félix

CLAUDIA SHEINBAUM ESTÁ fichando nuevamente al famoso consultor y estratega en comunicación política Antoni Gutiérrez-Rubí, lo que pondrá fin al liderazgo que en los últimos meses llevaron las firmas Heurística Comunicación y NDMX Tecnología, de los hermanos Iván y David Silva Yanome. El asesor español, conocido por llevar a la Presidencia de Colombia a Gustavo Petro el año pasado, y de colaborar en 2019 en la campaña que también llevó a la Presidencia de Argentina a Alberto Fernández, ya había sido reclutado a mediados de 2022 por Sheinbaum para dar capacitación a las áreas de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de México. Su contrato terminó hacia abril de este año. Pero por lo visto, la doctora quedó muy satisfecha con su labor, porque Gutiérrez-Rubí será quien maneje su campaña presidencial, claro, siempre y cuando se imponga a Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Aldo Campuzano. Arte: Paola Castro Félix

POR LO QUE se refiere a Xóchitl Gálvez, son cuatro casas de estrategas en marketing y publicidad política los que están asesorándola en estos momentos. Algunos ya se los habíamos mencionado porque la acompañan de años atrás. Apunte a Pico Love, de Víctor Covarrubias; Cuarto de Guerra, de Carlos y Emiliano Mandujano; Botón Rojo y Aldea Digital, de Aldo Campuzano y Sergio Zaragoza, y Estrategia en Línea, de Alonso Cedeño. Hasta ahora, cada uno trabaja independiente, aunque coordinados, en tres grandes directrices: comunicación política, digital y creativa. Todos pro bono, pero si la hidalguense logra ganar la candidatura del Frente Opositor, pues ya se verá si los mantiene, porque PRI, PAN y PRD ya están presionando fuerte para subir a sus propios mercadólogos. Ya más de un recomendado llegó a tocar la puerta de aquéllos.

LA TARDE DEL lunes, Zoé Robledo recibió oficialmente la bendición de Andrés Manuel López Obrador para irse de candidato de Morena a contender por la gubernatura de Chiapas. En la reunión de evaluación del sector, previa a la mañanera del Martes de la Salud, lo relevó de sus responsabilidades al frente del IMSS al tiempo que se volteó con Alejandro Svarch: “Vete preparando para tomar el Seguro Social”, le soltó. Cuentan que el titular de la Cofepris se sorprendió y atajó al inquilino de Palacio Nacional con un “espéreme, necesito hablar a solas con usted”. Ya no se supo bien a bien si aceptó, porque el nombre de otro Alejandro, el de Calderón Alipi, también empezó a sonar en las últimas horas como sustituto de Zoé. Se trata de quien se encargaba de las compras consolidadas de medicinas en el Insabi.

Alejandro Svarch. Arte: Paola Castro Félix

COINCIDENTEMENTE O NO, las primeras planas dedicadas a Ricardo Peralta Saucedo, ex subsecretario de Gobernación, que acompaña desde hace más de un año a Adán Augusto López, forman parte de una campaña negra en contra por los buenos resultados y la buena operación política a nivel nacional. La realidad es que no hay investigaciones oficiales porque no hay elementos, más que versiones periodísticas. Así el creciente golpeteo debajo de la mesa entre las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

