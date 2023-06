Diferencias entre AMLO y Boluarte obligan a consultar la Doctrina Estrada

La serie de ofensas entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su contraparte del Perú Dina Boluarte, parecen haber llegado lejos en tierra azteca donde ya se registró una cobarde e inadmisible amenaza de muerte contra del equipo diplomático del país andino, mediante expresiones cargadas de odio y en las que el lenguaje soez parece ser lo de menos.

Aunque desde febrero la relación entre ambos países ha quedado reducida a encargados de negocios tras el retiro del embajador Manuel Gerardo Talavera, la advertencia telefónica está llena de ignorancia e irracionalidad por parte de quien se asume con derecho de dar 24 horas para que el embajador se vaya del país o lo regresen “en bolsas de basura”.

En pleno siglo 21, a casi 100 años de la doctrina que guió por décadas la política exterior mexicana y que consiste en la libre autodeterminación de los pueblos, en no meternos donde no nos llaman. No estaría de más recordarle al presidente López Obrador que en 1930 el entonces canciller Genaro Estrada Félix redactó y publicó esa doctrina en la que México “reconoce el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.

En Palacio Nacional hay varios ejemplares del documento íntegro. *La buena noticia de esta semana es que el Banco de México ha incrementado su pronóstico de crecimiento para el país y lo modifica de 1.68 por ciento a 2. 3% para el presente 2023, mientras que las instituciones del sector privado consultadas por el propio banco central también consideran que el PIB podría crecer de 1.7% a 2% en el mismo período. La institución consideró que la inflación general anual podría haber pasado su pico, pero no llegará a los niveles deseados de 3% a finales de diciembre.

Aunque las perspectivas de crecimiento son todavía menores a las de otras economías de la región, para el Banco de México a fines de año se podría contar con la creación de entre 600, 000 y 800, 000 empleos formales registrados ante el IMSS. Por su parte, la Secretaría de Hacienda mantiene su pronóstico en 3% de crecimiento.

*“Me falta la sentencia del policía que disparó y mató a mi hijo, la detención del otro que está prófugo y la aprehensión de la mujer policía que llegó al lugar de los hechos a robar el reloj, una pulsera y las pertenencias de Octavio, pero no voy a claudicar y seguiré luchando con lo que tenga a mi alcance porque ahora viene la mía”. Así me dijo Octavio Ocaña, padre del joven actor de Televisa, del mismo nombre, conocido como Benito por el popular personaje que interpretó durante años en conocido programa de esa empresa televisiva.

Don Octavio, que ha sido reconocido por instancias internacionales de Derechos Humanos debido a su lucha contra la impunidad que gozan los implicados en el homicidio de su hijo actor, aseguró que policías de Cuautitlán Izcalli, así como de otros municipios mexiquenses, compran su puesto y carecen de una preparación profesional. Afirma que se trata de elementos que con apenas 15 días de preparación son dotados de uniforme, placa y armas para salir a delinquir y extorsionar a ciudadanos bajo cualquier pretexto.

Por lo que se ve, Don Octavio seguirá en su lucha y seguirá dándonos noticias de la podredumbre policíaca en el Estado de México. *Y de nuestra siempre gustada sección “Están viendo y no ven”, presentamos a Irma Patricia Cuevas Ovalle, regidora del municipio Soledad de Graciano Sánchez, conurbado a la capital de San Luis Potosí, que se volvió trending topic en redes por organizar una fiesta infantil al estilo del narco para su pequeño hijo, en la que hubo pistolas y metralletas cuerno de chivo de juguete doradas, fajos de billetes de cien dólares falsos y atuendos a la usanza de la subcultura buchona.

Los invitados lucieron gruesas cadenas en cuello y muñecas, cintos piteados, sombreros tejanos, botas, hebillas de marca y camisas animal print, que son del gusto de la cultura del narco, haciendo apología del crimen organizado.

Aunque la funcionaria, del Partido Verde Ecologista de México, lamentó que se haya malinterpretado su forma jocosa de ver la situación que vive gran parte del territorio mexicano, no faltó quien recordara que en ese municipio potosino, ese fin de semana se llevaron a cabo hechos violentos entre grupos de la delincuencia organizada, incluyendo ejecuciones y el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de 12 años.

No deja de sorprender cuanta admiración sigue causando la vida del narco, y los del impresentable partido “verde” no podían ser excepción.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

MAAZ