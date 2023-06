¿Las acusaciones en contra de Tenoch Huerta pesarán en su trabajo?

MOMENTO COMPLICADÍSIMO PARA TENOCH HUERTA, ¿LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA PESARÁN EN SU CONTRA EN SU TRABAJO?

Segunda víctima acusa a Tenoch Huerta. La actriz Fernanda Trotsky aseguró que el actor la lastimó y su experiencia con él no fue la de un hombre con respeto en lo sexual y pide que paren sus abusos.

La saxofonista María Elena Ríos, quien sobrevivió la agresión brutal del diputado que supuestamente mandó a que le desfiguraran la cara con ácido en 2019, pese a estar amenazada de muerte dice que no teme denunciar a Tenoch Huerta como depredador sexual y al colectivo “Poder Prieto” que lo encubre en sus supuestos abusos sexuales por ser un héroe cinematográfico.

Tenoch la desmintió y dijo que un bufete de abogados tomarán su caso para salvaguardar su trabajo y su reputación, pero María Elena le contestó a su comunicado en el que dijo que se estaba asesorando Legalmente: -Tenoch no puedo contestar tu comunicado por ahora porque no se si sepas, pero promuevo una ley para que mujeres violentadas por abusadores cobardes y enfermos de poder puedan acceder a la justicia a pesar del miedo que tu y tus seguidores tratan de sembrar en mi”.

Momento complicadísimo en el tiempo para cualquier hombre que pasa por una circunstancia tan complicada, ya que hoy la norma siempre es creerle a las víctimas sin investigar y sin poner en tela de duda nada sobre lo que ellas dicen… No sólo eso sino que él está muy apoyado por el partido de Morena, pero ahora que todos comienzan sus campañas para ganar votantes nadie se podrá poner de su parte sin perder la confianza de las mujeres y menos en este momento, que ya son dos las acusaciones que pesan en su contra y sobretodo la de María Elena Ríos que ya vivió la peor tragedia que puede vivir una mujer y que se arriesgó a hacer estas declaraciones sabiendo todo el apoyo que tiene Tenoch que es un ídolo.

LOS DE LA REALEZA NO VAN A VENIR A BUSCAR A VALENTINA PALOMA PINAULT HAYEK

Muchos pensaron que se presta a malinterpretaciones que si Valentina Paloma Pinault Hayek, siendo la heredera adolescente más rica del mundo, va a tener complicaciones para confiar en que un hombre que la pretenda la quiera solo por ser ella y no por su dinero, cuando salió con Olmo, hijo de Alfonso Cuarón, los malpensados se preguntan cuál es la intención, pero a Valentina no la va a venir a buscar alguien de la realeza y los millonarios les van a decir a sus hijos: -tu escoge a la que tu quieras porque dinero no te falta.-

Y conociendo a Salma Hayek, tan lista como bonita, imagino que así invite a Valentina a salir el que recoge la basura, no le van a soltar el dinero que va a heredar. Por otro lado, el hijo de Cuarón es latino, comparten la tradición cineasta, es altísimo, muy guapo y es heredero de mucho talento y Oscars, eso también cuenta.

POR SHANIK BERMAN

