Ruta 2024: Lilly Téllez va derecho y no se quita

Muy cacareadas quedaron ya las reglas del juego en Morena, rumbo a la elección presidencial de 2024 y lo que sigue ahora es una guerra entre tribus y corrientes del partido guinda para ver quien logra la nominación. Y mientras tanto la oposición sigue dando tumbos y no tiene claridad ni certeza sobre cómo va a elegir a su candidata o candidato presidencial.

Lo cierto, sin embargo, es que hay dos personajes que ya caminan a pasos agigantados para lograr la candidatura de la Alianza Va Por México: la senadora Lilly Téllez y el empresario Gustavo de Hoyos.

La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con ellos en El Heraldo de México, pero en esta ocasión me detendré en el caso de la legisladora y periodista sonorense, quien dice que su nominación va en serio con todo y los riesgos personales y profesionales que eso implique.

No tiene un centavo para comenzar esta travesía, pero confía en que pronto encontrará la forma de financiar su movimiento.

Al preguntarle qué tan serias son sus aspiraciones y si no está entrando al juego solo para legitimar a otro u otros, me respondió firme y muy convencida: “no soy comparsa de nadie”.

Dice que sí entró a la contienda por la candidatura fue por una invitación que le hizo Marko Cortés, a pesar de que ella no es militante del partido.

Está convencida de que el dirigente nacional del PAN quiere ganar la Presidencia de la República el próximo año y ella cree, con base en eso, que tiene amplias posibilidades de obtener la nominación.

Desconoce todavía las reglas del proceso, porque no hay que olvidar que el candidato saldrá de la alianza PRI, PAN y PRD.

Y en ese sentido, la senadora tiene muy claro lo que quiere. Le gustaría que a la final de la contienda “interna” llegaran ella, Alejandro Alito Moreno y Santiago Creel Miranda.

No ve a más contendientes en este proceso, aunque reconoce la trayectoria de varias y varios de ellos, como la senadora Claudia Ruiz.

Y del lado de Morena, le gustaría contender en la campaña presidencial frente a Claudia Sheinbaum, a quien ve como la rival más débil del partido guinda.

Y sobre la relación con la 4T después de abandonar la bancada de Morena en el Senado, tiene la certeza de que la persiguen desde entonces.

Los tiene desesperados, le han buscado por dónde quiera en temas personales y económicos, y no le han encontrado nada.

Eso sí, su hijo sufrió una persecución que no ha tenido consecuencias funestas y mantienen una vigilancia permanente sobre él.

El riesgo de que le ocurra algo a ella y a su familia es permanente. Está consciente de eso, tanto que tiene claro que no buscar ser una martir, pero si una heroína de la democracia en el México.

Para eso se prepara y estudia de manera permanente, porque no es una política de teoría, pero sí de práctica.

No tiene vida social, no sale de fiesta, no bebe una gota de alcohol y estudia día y noche porque quiere ser presidente de México.

Lo único que falta por ver es si la Alianza va Por México decide dejarla entrar a la contienda interna, aunque cómo están las cosas por allá, es probable que la senadora les dé más votos que muchos que aspiran, pero que no los conocen ni en su casa.

***

ESTAMOS POR PRESENCIAR el desmantelamiento del Estado mexicano. Y es que el presidente Lopez Obrador anunció que conformará el gabinete de salida de la 4T, por lo que esta semana será clave.

Al menos cinco secretarios dejarán sus puestos en los próximos días, porque saldrán a buscar un cargo de elección popular: Rosa Icela Rodríguez, Ariadna Montiel, Rocio Nahle, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, así como algunos directores de organismos como Zoé Robledo, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Margarita González, de la Lotenal.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El verdadero valor se encuentra entre la cobardía y la temeridad”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL