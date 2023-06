Capitalismo Consciente: El camino Sostenible

Hace unos días tuve la oportunidad y honor de reconectar con Raj Sisodia después de casi 10 años, quien ha sido uno de los pioneros en México sobre el Capitalismo Consciente “CC”.

El CC integra los principios de propósito superior, liderazgo consciente, culturas y prácticas empresariales centradas en los grupos de interés, y una mentalidad de creación de valor a largo plazo sostenible. Tiene como fundamento que las empresas sean vehículos para el bienestar humano, ambiental y social, además de generar beneficios económicos, con 4 principios:

Sanación: el ¿Para qué?, con la base en un “Propósito Superior”. Se centra la organización en un propósito elevado para convertirse en un negocio que inspira, desarrolla y contagia de energía a sus grupos de interés y su cadena completa. SPCICEE: el ¿Qué?, dónde debes mapear y trabajar de una manera virtuosa considerando la “Interdependencia de los Grupos de Interés”, replicando la madre naturaleza y los ecosistemas interdependientes. Generoso: el ¿Quién? de un líder Consciente, reconocen el papel fundamental de la cultura y la gente con mayor conciencia. Táctil: el ¿Cómo?, basado en una Cultura Bondadosa, este es el espíritu, valores, principios y prácticas que se van transformando en el ambiente de negocio hasta conectar con sus grupos de interés.

El movimiento del capitalismo consciente ha ganado reconocimiento y apoyo entre empresarios y académicos en los últimos años gracias a Raj, a través de varios de sus libros sobre el tema, incluyendo "Firms of Endearment" y "Conscious Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business". Pero, sin duda, su libro más reciente “The Healing Organization”, sobrepasa a los demás, en el cual relata su proceso de sanación personal, para después poder ayudar a otros a sanar haciendo referencia al término “Healing Leaders”:

“Necesitamos curarnos a nosotros mismos, nuestras familias y nuestras comunidades; Necesitamos sanar a nuestras empresas y nuestros países; Necesitamos sanar nuestro planeta y su capacidad para sostener la vida; Necesitamos sanar el pasado, el presente y el futuro…”

Requerimos sumar a muchas más organizaciones a la red de CC en el país y el planeta, requerimos a muchos más líderes en todos los sectores siendo auténticos y congruentes bajo CC, promotores en entender las necesidades de los principales grupos de interés y formar una cadena. Resolver y sanar nosotros mismos para ayudar a nuestras organizaciones a sanar y crecer:

Según menciona Raj, “si no estamos, o no estamos bien, será imposible ayudar a sanar a los demás y la compañía u organización donde participas”. Es un camino largo y de vida, pero es un camino sostenible el emprender basado en el Capitalismo Consciente y su enfoque en la persona al centro del proceso.

POR DR. FRANCISCO SUÁREZ HERNÁNDEZ. DIRECTOR DE ASUNTOS PÚBLICOS Y RELACIONES ESTRATÉGICAS FEMSA Y ASUNTOS CORPORATIVOS NEGOCIOS ESTRATÉGICOS Y DIVISIÓN SALUD. EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL WORLD ENVIRONMENT CENTER

PAL