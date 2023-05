Entre amplificación y descalificaciones. La disputa en Twitter entre Delfina y Alejandra

Las redes sociales, en particular Twitter, se han convertido en uno de los espacios donde la disputa política se presenta de manera intensa y sin tapujos. Para quien participa continuamente en la plataforma es común ver hashtags con el objetivo de posicionar percepciones y narrativas sobre algún tema en particular o, incluso, atacar el prestigio de una persona. Pero eso no es todo, es común escuchar sobre los coloquialmente llamados "bots", es decir, cuentas que amplifican de manera artificial contenido mediante retweets masivos, simulando clamor y consenso. Este clima de confrontación y conflicto también ha estado presente en la elección del Estado de México. Desde el Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad analizamos estas elecciones tan importantes para el país.

En nuestro estudio, “Disputa de narrativas en Twitter en la elección del Estado de México”, analizamos 1,153,818 publicaciones en Twitter, realizadas entre el 1 y el 24 de abril que utilizan palabras clave y hashtags que mencionan a Delfina Gómez y Alejandra del Moral, o que son utilizados de manera oficial desde las cuentas de las candidatas como parte de sus estrategias de campaña.

Un elemento a destacar es que 85% de dichas publicaciones fueron retweets, lo cual sugiere que la acción que ha predominado en torno al proceso electoral es la difusión o amplificación de contenido; mientras que la producción de contenido original mediante tweets apenas alcanza el 2.4%.

Por otro lado, cuando analizamos el sentimiento de las menciones a las candidatas, identificamos que la mayoría son de carácter negativo, 62% para Alejandra y 75% para Delfina, que incluyen descalificaciones y acusaciones de corrupción hacia ambas candidatas. Uno de los hallazgos es que las menciones negativas hacia Delfina se dirigen a ella directamente, ya sea a su persona o trayectoria, mientras que las dirigidas en contra de Alejandra la relacionan con el PRI o el “PRIAN”.

Otro de los hallazgos es que los “bots” han tenido una participación activa en el proceso electoral. Identificamos 172 cuentas que realizan patrones de actividad anómalos, 136 a favor de Alejandra del Moral y 36 a favor de Delfina Gómez. Por ejemplo, la más activa realizó 1674 retweets, la mitad de ellos en ráfagas de menos de 12 segundos. Estas cuentas se han dedicado principalmente a amplificar mensajes con los hashtags #AleDelMoral y #DelfinaGobernadora.

En suma, identificamos un mayor número de hashtags y publicaciones negativas dirigidas hacia Delfina Gómez, en comparación con la candidata Alejandra del Moral, así como la presencia de cuentas amplificadoras.

De cara al cierre de las campañas, continuaremos escuchando vítores y calumnias en Twitter, una buena parte de ellas amplificadas artificialmente. ¿Es este el clamor de las redes? ¿Es necesario este ruido para obtener votos, promover la participación y conectar con la ciudadanía?

POR DR.MARTÍN ZUMAYA HERNÁNDEZ

INVESTIGADOR PUEDJS – UNAM. PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE DEMOCRACIA, JUSTICIA Y SOCIEDAD

