Las niñas en México no tienen nada que celebrar

En este México vive Luciana, quien fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda; con 118 sesiones de quimioterapia por delante, Luciana no solo se ha enfrentado a su enfermedad a los dos años de edad, sino también a los recortes presupuestales en el sector salud que la han dejado sin medicamentos.

En este México también vivió Lupita. A los cinco años fue golpeada, violada, y asesinada por su padrastro. Su cuerpo, vestido de una camiseta verde y calcetas rojas, fue abandonado en el Bordo de Xochiaca. Al luto por el caso de “calcetitas rojas”, pronto se sumó el de Fátima de siete años, Valeria de once, Ana Lizbeth Polina Ramírez de ocho, Nahomi de doce y Camila de nueve. Antes de estos, el país ya dolía por los feminicidios de Angela de 18 meses y de Dayana Esmeralda de cinco años.

En este México también vive una niña de 12 años que fue vendida en Guerrero por $65,000.00 para ser esposa de Alberto, un hombre de 28 años. Después de ser detenido, fue dejado en libertad pues las autoridades determinaron que no había un delito que perseguir debido a que la familia de la niña estuvo de acuerdo con su compraventa.

En este México, las niñas se enfrentan a los feminicidios, matrimonios forzados, a barreras de acceso a la salud y educación, al trabajo infantil, prostitución, secuestros, embarazos forzados, abandono, entre muchas mas.

Hay 12.4 millones de niñas viviendo en el país, representando el 49.3% de la población de 0 a 11 años. La escasa claridad en las cifras dificulta conocer con exactitud los datos sobre la máxima expresión de la violencia ejercida contra niñas y adolescentes en el país, sin embargo, los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) indican que la violencia feminicida contra las niñas y adolescentes (0 a 17 años), incrementó entre enero de 2022 y enero de 2023 con el asesinato de una niña cada cuatro días.

Hace pocos días, fue aprobada la iniciativa de una diputada panista que prohibe y castiga los matrimonios forzados, sin duda, Acción Nacional ha impulsado y logrado avanzar en darles a las y los niños de México una vida digna,pero todavía nos falta mucho camino por recorrer para reducir, entre otras cosa, el embarazo infantil, la pobreza y la violencia.

Debemos tomar conciencia y accionarnos para lograr un cambio en esta realidad que enfrentan día a día nuestras niñas, en tanto no cambie, no hay nada que festejar. Los movimientos feministas poco levantan la voz y exigen derechos para nuestras niñas, no podemos ni debemos permitir que se nos olvide luchar por ellas.

Los hombres y las mujeres de Acción Nacional no creemos que un mal gobierno irremediablemente deba condenarnos o salvarnos como Nación. Creemos en la acción responsable, en la legalidad, en la vía institucional, en la fuerza de la ciudadanía y en que si todas las voces que queremos un mejor México, uno que luche por que mujeres y niñas puedan vivir libres, nos unimos, vamos a lograr grandes cosas.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN