Cosas que no son normales: una sugerencia a mis colegas

El doctor Patán, hoy, quiere canalizar su conocido espíritu solidario, su paradigmática generosidad, a sus compañeros de los medios, con el único afán de mejorar otro poquito su trabajo. Sí: hoy traigo, humildemente, un consejo, colegas. El consejo es: recuerden que hay cosas que no son normales y que es bueno decirlo.

Empiezo con el caso de la arremetida contra Grupo México. Los he estado leyendo, picarones. Que no hay que sorprenderse o escandalizarse. Que todos los gobiernos aplican las expropiaciones. Que son legales. Que el bien común debe anteponerse a los intereses empresariales, hagan de cuenta que fueran cosas incompatibles. Otra: que no es una expropiación. Que era una concesión. Ok. Pero se me ocurre un matiz: no es normal que la expropiación, o “recuperación”, se produzca vía la tropa, con armas largas y todo eso. Ya que estamos, la exhibición de fusiles de asalto y camuflajes es menos normal todavía cuando tenemos lo de “abrazos, no balazos” si se trata del crimen organizado.

Entiendo que muchos fueron criados con lo de que los empresarios son encarnaciones del mal, lo del cuello blanco y así. Entiendo también que a estas alturas no se les va a quitar el prejuicio. Pero consideren que los otros se dedican al secuestro, a la explotación sexual de menores o a desollar rivales.

Como que hay algo raro en el criterio de uso de la fuerza pública, ¿no? Es pregunta.

Tampoco es normal que el argumento para meter a la tropa sea que el señor Larrea estaba cobrando muy caro. Híjole: suena como a que bajas los precios del chesco o te saqueo la miscelánea, toda proporción guardada. Otra cosa que no es normal es asumir que una expropiación, o recuperación, es sinónimo de un beneficio para la ciudadanía, el pueblo, la patria. Noticia: no lo es.

No están preparados para esta conversación, pero es muy discutible que lo haya sido con Cárdenas y el petróleo, es un hecho que fue un desastre con la banca y, la verdad, no hay manera de sostenerlo con las obras del Presidente durante este sexenio. Vaya, que ahí están los resultados del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los cenotes machacados, el retraso sin final aparente de Dos Bocas, que también implicó arrasar con los manglares, sin mencionar las corruptelas verificadas en todos esos proyectos y los sobreprecios alucinantes. Expropiar, compañeres, es llenar de billetes a los amigues del régimen con el fin de burocratizar lo que funcionaba.

En otro orden de cosas, tampoco es normal que un gobernador lleve acarreados con ataúdes a la Suprema Corte. Como no es normal meter a la Guardia Nacional al Metro para hacer que funcione, luego sacarla porque ya estuvo y que sigan las humaredas y las inundaciones. Como no es normal lo de Guadiana. Como… Bueno, supongo que me entienden.

Sigan al doctor Patán para una mayor cercanía con la realidad.

POR JULIO PATÁN

@JULIOPATAN09

