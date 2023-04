Sanciones blandengues

Hay varias cosas alrededor de las sanciones impuestas por la Comisión disciplinaria de la Femexfut, tras los hechos ocurridos el pasado sábado en el partido América vs. León, en el Estadio Azteca. Por supuesto que lo que más llamó la atención y hasta fue noticia mundial, fue el rodillazo del árbitro Fernando Hernández a Lucas Romero del cuadro leonés, pero no es lo único que tendría que haber sido castigado con rigor.



Por su puesto que Hernández se equivocó en muchos aspectos y falló a uno de los grandes principios de quienes se dedican a impartir justicia, que es la de no hacerlo de propia mano. Un momento de calentura y desconcentración que le costará mucho a este hombre.



Porque no solamente es la suspensión de 12 juegos en la Liga MX (que no queda muy claro cómo es que los paga un árbitro, ya que su designación no siempre está segura semana a semana), sino también lo que le perjudicará en lo económico, ya que dejará de percibir poco más de medio millón de pesos, que tienen que ver con el pago que recibe por partido al ser árbitro con Gafete FIFA.



Un silbante de esta categoría, recibe al mes un pago por tener el gafete y por partido recibe 46 mil pesos, haciendo simples matemáticas y pensando que la suspensión la pagará en los siguientes 12 juegos en el calendario de la Liga, incluida la Liguilla, volverá a aparecer por ahí de la Jornada 2 del siguiente torneo. Luego, tendremos que esperar qué es lo que sucede con la FIFA, si no es que ante lo sucedido, deciden quitarle el gafete internacional, lo cual sería otro golpe a su carrera y bolsillo.



Lo cierto es que Hernández ha quedado, de nueva cuenta, marcado por una desconcentración brutal. Siendo principal juez en un partido de fútbol ejerció violencia y eso puede costarle ya no tener la confianza de mucha gente en el futbol.



Pero no nos quedemos solamente con lo del árbitro cuando hay algo muy raro que poca gente ha destacado y es la también agresión por parte del jugador Lucas Romero al silbante. Y pese a que haya quien defiende esta situación con el argumento de que se tropezó y de que va con las manos atrás mientras reclama, también es una agresión a la autoridad.



No por nada, después del partido el León, su gente de redes y hasta los jugadores en sus declaraciones le bajaron el tono a las acusaciones asegurando que el rodillazo del árbitro Hernández era un error que podía tener cualquiera. Y después, mediante Twitter, mandaron mensajes de apoyo.



Es cierto, quien se equivoca tiene el derecho de disculparse y comenzar de nuevo, no sin atenerse a lo que genere su falta. Pero en León, muy hábilmente quisieron enterrar el tema con Romero para evitar que pudiera venir una sanción mayor para el futbolista que sólo fue suspendido por dos juegos por ir en contra el Fair Play, cuando después de ver bien las imágenes, por lo menos debieron medir con la misma vara, como lo hicieron con los dos técnicos de ese partido, Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón, quienes fueron suspendidos dos partidos por su pleito.



Fernando Hernández perdió por todos lados, en la cancha al equivocarse, con la Disciplinaria al ser el de mayor juegos de suspensión, pero, sobre todo, al ir al autobús del León a disculparse como si con ello fueran a cambiar las cosas. Quizá pensó que vendría otro tipo de apoyo del club, pero la investigación era de oficio y ahí le tocó la de ser el máximo perdedor después del más grande error de su carrera.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

LSN