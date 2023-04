Semana de reconocimientos

Esta semana tuve dos eventos que me llenaron de satisfacción y orgullo. Fui invitado, junto con Erik Morales, a dar una plática de motivación con gran éxito a los estudiantes de preparatoria de la Universidad Panamericana, y ese mismo día, el Tecnológico de Monterrey, región centro, me distinguió con un premio inmerecido, que me llegó al corazón, con el “Premio al Mérito EXATEC 2023”.

El sábado celebré con mi esposa Christiane, 23 años de matrimonio, y estoy agradecido con Dios y con la vida, haber puesto a esta mujer en mi camino. Increíblemente fue una cita a ciegas orquestada por mi amigo del Tec de Monterrey, Felipe Quezada.

Yo estaba dedicado en cuerpo y alma a trabajar en la empresa familiar, nuestra fábrica, Controles Gráficos, y en apoyar en todo a mi papá en lo que se necesitara en el WBC; por ello no tenía novia, y en realidad, salía muy poco a compromisos sociales.

PREMIOS. A Mauricio Sulaimán se le entregó un diploma y un jersey, por parte del ITESM. (Crédito: Especial)

Me encontré con Felipe en el aeropuerto, llegó su novia Vivian por él, entonces le pedí que me presentara a una amiga o prima, pues ella era paisana… Pasaron cuatro meses, y de repente, un sábado me llama para darme el teléfono de Chris, y así empezó todo.

Tuvimos una boda maravillosa, nuestras familias se acoplaron de manera inmediata, y se dio una inolvidable fiesta que hasta parecía Convención del WBC: como Don King, Julio César Chávez, el Sr. Honda y una gran cantidad de personas queridas del mundo del boxeo nos hicieron el honor de acompañarnos.

PRIMERO DE ABRIL DE 2000

La vida era muy diferente a cómo es hoy en muchos sentidos, simplemente la luna de miel fue algo que ya no pueden vivir quienes la tienen en la actualidad. Los celulares eran muy limitados, en realidad no llevé ese aparato que hoy nos esclaviza, hicimos algunas llamadas sólo para reportarnos, llevamos cámara de fotos y de video, tuvimos que esperar a revelar las imágenes para recordar y sentarnos a ver los videos en la tele; fue inolvidable.

La seguridad en los aeropuertos era muy diferente; todo cambió en 2001, por el atentado a las Torres Gemelas, en NY.

FORO. Participó en la XV edición del Congreso de los Jóvenes, de la Soc. de Alumnos, en la UP.(Crédito: Especial)

OTROS DATOS CURIOSOS DEL AÑO 2000

Iniciamos el año con la gran celebración de la entrada del milenio. En ese momento había una gran preocupación de qué pasaría con los sistemas computacionales. El dólar estaba a 9.50 pesos, Vicente Fox fue elegido presidente de México; en tanto, Barak Obama, presidente de EU y Vladimir Putin, en Rusia. El Canal de Panamá regresó a ser propiedad de dicho país y quebró la institución financiera Lehman Brothers…

Los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo en Sydney; Los Lakers ganaron el título de la NBA, con el astro Shaquille O’Neal y los Ravens de Baltimore fueron los campeones de la NFL. En tanto, los Yankees derrotaron a los Mets de Nueva York, en la guerra civil, para lograr su campeonato 26 en la MLB.

Y el Deportivo Toluca le ganó a Santos Laguna, el Torneo de Verano, en nuestro país.

En cuanto al boxeo, fue un gran año para el WBC, con grandes campeones e importantes peleas.

Los campeones del mundo de ese año fueron inmortales del ring, así como:

Lennox Lewis (Completo).

Roy Jones (Semicompleto).

Javier Castillejo (Superwelter).

Tito Trinidad, Oscar de la Hoya y Shane Mosley (welter).

Kostya Tzsyu (Superligero).

Floyd Mayweather Jr. (Superpluma).

Veeraphol Sahaprom (gallo).

Y los mexicanos José Luis Castillo (ligero), Guty Espadas (pluma), Erik Morales (supergallo) y Jaguar Aguirre (paja).

Además, fue la primera pelea de la trilogía entre Erik Morales y Marco Antonio Barrera.

Shane Mosley venció a Oscar de la Hoya para conquistar el título welter del WBC.

Julio César Chávez tuvo su última pelea titular, en la que fue vencido por Kostya Tzsyu.

FELICIDAD. Con Christiane Manzur cumplió 23 años de tener un sólido matrimonio. (Crédito: Especial)

¿Sabías que...?

Masamori Tokuyama, de Corea del Norte, combatió contra In-Joo Cho, de Corea del Sur, en una pelea en donde se mostró la bandera de Corea unida, en lo que fue un acto histórico en Japón.

Tokuyama venció a Cho, por decisión, y ambos se abrazaron en el centro del ring enfundados en dicha bandera.

Anécdota de hoy

Nuestra boda fue un fiestón que acabó casi al medio día para algunos. Tocó una orquesta con las típicas canciones, además del lanzamiento del liguero, ramo y la típica aventada del novio, y por supuesto,

los chilaquiles…

Por ahí de las cuatro de la mañana, mi papá ya se iba. Lo acompañé hasta su coche para la despedida final, pero me dijo: “Mijito, ¿eso que vi de salida eran chilaquiles?… “Se veían buenísimos…

Acto seguido, subí corriendo por su itacate para que se fuera a dormir feliz mi viejito.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

PAL