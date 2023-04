MH mejora seguridad

Luego de las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que preside Graciela Márquez, en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana al primer trimestre de 2023 sobre el desempeño de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Llama la atención que según la percepción de seguridad de los ciudadanos el informe precisa que la mitad de las alcaldías mejor calificadas en la CDMX son gobernadas por la oposición, con un promedio de 46.1 por ciento. Como le decía, la alcaldía Miguel Hidalgo fue una de las demarcaciones más seguras de la capital, entre otras cosas, por el programa "Blindar MH" similar al implementado por el gobierno de Mauricio Tabe desde 2021.

Según la encuesta, 60 por ciento de los vecinos de la zona se sienten más seguros, un avance importante considerando que antes de la implementación del programa 80 por ciento de los habitantes se sentían inseguros. En contraposición, en las alcaldías gobernadas por Morena, en promedio, 63.6 por ciento de los habitantes manifestaron sentirse más inseguros.

LA RUTA DEL DINERO

En materia económica, Quintana Roo mostró un destacado desempeño al cuarto trimestre del 2022 con un crecimiento de 6.3 por ciento, según datos del Inegi, un periodo que coincide con el inicio del mandato de Mara Lezama como gobernadora quien ha sabido dar confianza al empresariado de esa entidad...

Luego que el Tribunal Federal Electoral diera la razón a Alejandro Moreno Cárdenas, el político seguirá al frente de la presidencia del PRI hasta 2024. Para la Alianza Va por México son buenas noticias ya que “Alito” ha demostrado ser un político capaz y sin duda su permanencia contribuirá para seguir construyendo una candidatura rumbo a las elecciones federales.

Algo que llegó a capitalizar “Alito” luego del diferendo con otros priístas fue el respaldo de la mayoría, lo que lo ubica como el político de oposición más destacado al no doblarse ante las presiones del gobierno... Una buena noticia para los habitantes de Querétaro: A partir de mayo próximo izzi incursionará con sus servicios en esa entidad. Hablamos de internet de alta velocidad, TV de paga con el mayor portafolio de entretenimiento en streaming, además de telefonía fija y móvil. Se trata de grandes ahorros para sus abonados. Con este anuncio izzi ya está presente en las 100 principales ciudades del país... Que luego del desatino para lanzar una campaña de espectaculares donde se destaca al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al mismo tiempo se denosta a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, nos comentan que el empresario Fernando Padilla Farfán ya no sabe ni dónde meter la cabeza ya que abrió un frente ante uno de los sectores más activos en los últimos años, me refiero a los colectivos feministas... Sigue la lluvia de reportes al primer trimestre y entre las emisoras con buenos números anote a Grupo Elektra con incrementos de 12 por ciento en sus ingresos y una expansión de 16 por ciento en la cartera de Banco Azteca.

