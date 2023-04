El trimestre sólido de Elektra

Como dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hace unos días, es el consumo lo que está dando solidez a la economía mexicana y lo que está permitiendo que haya crecimiento sostenido, a pesar de que se avizoraba una recesión en Estados Unidos (que ahora sería más bien un “aterrizaje forzoso” como lo llaman los economistas allá). Y, si el vaticinio de Hacienda se cumple, entonces las revisiones al alza del crecimiento para México podrían efectivamente llevar la tasa del PIB a 3 por ciento que el gobierno ha estimado. Ojalá ocurra.

Pero, ¿cómo se expresa esa fortaleza del consumo de los mexicanos en el nivel comercial y empresarial? Un buen caso que ilustra lo que está ocurriendo en este primer tramo del año es Elektra, la empresa de servicios financieros y comercio especializado que ayer reportó números del primer trimestre.

Elektra reveló ayer que obtuvo un EBITDA (un indicador de flujo financiero fundamental) de $6 mil 152 millones, lo que implica un crecimiento de diez por ciento respecto de 2022.

Asimismo, informó que obtuvo ingresos trimestrales por $42 mil 219 millones, que implica un crecimiento de 12 por ciento año contra año. Y encima de todo, la utilidad de operación se disparó 45 por ciento, al alcanzar $3 mil 767 millones. Un trimestre dorado.

La empresa dijo que el crecimiento de ingresos más importante fue en el negocio financiero gracias al “crecimiento dinámico de la cartera de crédito bruta”.

Es cierto lo que dice Elektra: su negocio impulsa el bienestar de millones de familias y el desarrollo de los negocios. Y no es cosa menor que en un momento económico en el que ciertos actores dudan de los escenarios de transición para la economía mexicana de cara a las elecciones de 2024 estemos atestiguando números tan sólidos en empresas comerciales como la aquí ilustrada. Bien.

AICM

La medida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para prohibir que las aerolíneas despeguen en horarios distintos al que les fue asignado es una muestra más del control que está retomando el gobierno sobre la operación aeroportuaria, por vía el director Carlos Ignacio Velázquez, quien cada vez está más confrontado con Volaris, la línea de bajo costo que dirige Enrique Beltranena. Urge que la confrontación termine y que todas las partes cumplan sus compromisos.

SAMUEL

Me aseguran que la agenda del gobernador de Nuevo León, Samuel García, está focalizada en un siguiente gran evento: el America’s Mobility of the Future, que se celebrará en Monterrey el 6 y 7 de junio. El clúster automotriz de NL será socio estratégico. La expo convoca a 30 expositores de alto calibre, varios de ellos fabricantes de equipo automotor original. Gran parte del evento estará centrada en la electrificación vehicular.

