¡Ya vienen las graduaciones!

Aún recuerdo la época en la que me gradué de la preparatoria, incluso mi graduación de primaria y de secundaria, parece que fue ayer cuando se estrenaba la canción de "Funky Town" en 1979 o cuando me tocó bailar el lanzamiento de "Cuando Calienta el Sol" a mediados de los 80. Sí, ya estoy algo ruco (recién cumplí los 55 años) y aún recuerdo esas noches con mucha nostalgia, al final de eso se trata, de crear bonitos recuerdos. Sin embargo, hoy en día muchas graduaciones se han convertido en una noche de excesos, en donde la competencia entre familias para ver cuál es la mesa con más botellas, o ver entre los jóvenes quién aguanta más shots o puede tomar de la botella durante más segundos, se ha convertido en la parte medular.

Terminar ahogado, sin siquiera poder recordar la fiesta, vomitarse encima, salir en hombros para despertar al día siguiente con una resaca impresionante, parece ser la meta.

Que pena me da, y no sólo me apena que los jóvenes piensen así, me resulta aún peor pensar que los padres de familia los alienten a hacer esto.

Creo que las graduaciones, sobre todo las de preparatoria, son noches en donde deberíamos de disfrutar sin tantos excesos, si bien es casi regla general el que existan bebidas alcohólicas, no puede ser eso el centro de todo, no podemos permitir que las celebraciones giran en torno a ello, si vamos a beber es porque estamos celebrando el éxito de ese periodo de estudios, conmemorar los logros obtenidos y el camino que viene por delante, pero de qué sirve todo esto si no podemos recordar nada o casi nada al día siguiente.

Y ya ni hablar de las graduaciones de secundaria en donde permiten que tomen los menores de edad. Recuerdo una ocasión en la que una mamá de un chico me llamó alarmada diciendo que la mayoría de los padres de familia quería que hubiera alcohol en la graduación, pero que había muchos en contra. Me comentó que lo pensaron someter a votación, pero que cuando los chicos se enteraron de esto, amenazaron a los papás diciendo que si no había alcohol en su graduación no asistirían, ante tal presión, ¿saben que pasó?

Adivinaste querido lector, ganaron los niños y tuvo que haber alcohol en su graduación para que pudieran beber a sus anchas. Que triste que muchos padres de familia ni siquiera tengan la conciencia y firmeza para tomar este tipo de decisiones.

Me parece que tenemos que ser más coherentes con nuestros hijos, ver adolescentes alcoholizados no puede ser algo que se normalice a este grado, hablar sobre el tema antes de ir a la fiesta y quedar claros en que se debe de tener un freno a pesar de la presión que puede haber entre amigos, se trata de gozar la vida y no de amargar un momento.

Tres consejos para el momento de la graduación si eres mayor de edad: Cenen bien antes de ingerir alcohol. Tomen agua entre copa y copa. No beban más de una copa y media por hora, de esta manera podrán convivir toda la noche, reír, divertirse y generar un recuerdo que pueda perdurar por siempre y no que se convierta en una noche con memorias borrosas y un despertar con una cruda moral.

POR RUDY TERCERO

@RUDYTERCEROF

R3FABRE@YAHOO.COM

MAAZ