La extraña "nacionalización" de Iberdrola

La semana pasada la empresa ibérica Iberdrola era dueña de 13 plantas, 12 de ciclo combinado de gas natural y una eólica, las cuales producen más de 8 mil megawatts de electricidad que es consumida por los mexicanos.

Para la adquisición de dichas plantas, se utilizaron 6 mil millones de dólares de recursos públicos de todos los mexicanos, que serán destinados a un fondo financiero de carácter privado, denominado Mexican Infrastructure Partners (MIP), es decir, que las plantas de energía de la empresa europea no serán propiedad del gobierno, pero el dinero sí saldrá de nosotros.

La compra de Iberdrola, es parte de la falacia de la 4T y su falso discurso de la “nacionalización” y la “soberanía energética”, porque esa electricidad que producen es consumida por los mexicanos y la CFE la compra y la revende a los usuarios finales, y los mexicanos continuaremos pagando esa electricidad, con la gran diferencia que ahora al precio que determine la CFE de Manuel Barttlet.

Y no lo dice alguien de la oposición, lo han dicho especialistas y expertos en el tema energético, que no era necesario adquirir esas plantas, ya que la nación no le debía nada a Iberdrola, la misma empresa que fue atacada por años por el Presidente de la República, por ser “conservadora y neoliberal”.

Hoy los mexicanos no somos dueños de esas plantas ni de nada, ahora los mexicanos debemos esos 6 mil millones de dólares que irán a parar en forma de financiamiento a particulares y no a las arcas públicas del país, donde, por cierto, mucha falta hace ese recurso.

Y así lo dicen los especialistas, que legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá privada, ajena al Gobierno Federal y a la CFE, pese a tener el financiamiento del sector público, que sale de los bolsillos de cada uno de los mexicanos.

Quién diría que, en la eterna campaña de Andrés Manuel López Obrador, repetía que Iberdrola era una empresa conservadora al servicio del gobierno, y ahora reculó con la compraventa de 13 plantas generadoras de energía eléctrica, será que antes que se le pida, dará una explicación y transparentará dicha operación, o como siempre, “reservará la información” para que no sepamos a manos de quién irá a parar ese dinero.

Es muy extraño que una empresa española y “neoliberal”, sea adquirida por la 4T, para según la retórica del presidente dará solvencia en el suministro eléctrico a la CFE, y con ello la “nacionalización” de dicha factoría y por ende su dogma que también dará “soberanía energética”.

Y todavía es más extraña esta compra, cuando más de la mitad de las 13 plantas adquiridas tienen una antigüedad entre 15 y 20 años de operación, y algunas ya sobrepasaron su vida útil, entonces se requerirá más recursos para darles mantenimiento, y así no aumentará la capacidad de generación eléctrica y los mexicanos seguiremos pagando lo mismo o más, sólo por los caprichos de la 4T.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

MAAZ