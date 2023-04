Lucía Gutiérrez: cantar para florecer

A sus 21 años de edad, la cantante veracruzana Lucía Gutiérrez Rebolloso se ha posicionado como la primera mexicana en ganar la competición internacional de jazz vocal Sarah Vaughan, realizado en New Jersey.

¿Por qué recapitular un logro ocurrido el año pasado? Por dos razones. La primera porque vale la pena subrayar la proeza que significa competir entre más de medio millar de exponentes de todo el mundo, quedar entre los cinco finalistas, y llevarte un galardón concedido por la decisión de jueces de la estatura artística de Regina Carter, Maria Schneider, Christian McBride, Pat Prescott y Thelonious Monk Jr.

La segunda razón es porque la jazzofilia mexicana necesita conocer el trabajo de una artista que comienza a despuntar en la escena nacional. Por eso vale la pena abordar una parte de su trayectoria.

Nacida en el seno de una dinastía de músicos afines al son jarocho, Lucía se inclinó de manera natural al jazz gracias a las influencias que poco a poco fue conociendo en la escena local de Xalapa, y de otras partes del país. Este andar la encaminó al Centro de Estudios JazzUV de la Universidad Veracruzana donde se tituló con honores.

El empeño en su trabajo la llevó a integrarse al equipo de la reconocida cantante Natalia Lafourcade, en la cual ocupa el rol de backup singer. Además, se sumó al ensamble vocal NAWI (compartiendo créditos con Santiago Gutiérrez, Valentina Marentes, Ana Paulina Reyes y Luis Barragán).

Al finalizar sus estudios en JazzUV, tomó la decisión de postularse a la competición internacional que reconoce el legado de la cantante estadounidense Sara Vaughan (1924- 1990). El día del evento interpretó los temas: “You’d Be So Nice To Come Home To” que hiciera popular Cole Porter, “Dona Lee” del virtuoso saxofonista Charlie Parker y “What A Diff’rence A Day Made” de Maria Grever, con los cuales se hizo acreedora al primer lugar.

Sin lugar a dudas este reconocimiento marca el inicio de una prometedora carrera de la que seguramente estaré hablando en próximos entregas.

Para mantenerse al tanto de los proyectos de Lucía visiten: @luciernagamusica

¡Hasta la próxima jazzofilos!

Pablo Iván Argüello

COLABORADOR

@antropologojazz

MAAZ