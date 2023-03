La ventaja de balconear a deudores alimentarios

Hoy les quiero platicar sobre una noticia para las infancias del país, en principio parece buena porque busca atender un problema que tiene décadas, sino es que siglos sin poder solucionarse, pero que debemos analizar con calma y cuidar para que se cumpla o de lo contrario quedará en letra muerta como tantas leyes que parecen beneficiar a la mujer, pero después resulta difícil aplicar.

Me refiero a la reforma a la ley para garantizar el acceso a la pensión alimentaria que incluye una serie de restricciones para los deudores, como la incorporación al Registro de Deudores que será de carácter público, pero que corre el riesgo de no funcionar como sucede en otros casos y simplemente quede en buenas intenciones.

La reforma, aprobada en el Senado de la República busca beneficiar fundamentalmente a las madres, pues son ellas, las que con frecuencia deben pelear para que sus hijos tengan acceso a lo que la ley les da derecho, una pensión alimentaria que cubra sus necesidades básicas hasta la mayoría de edad o mientras estudie.

Licencias y permisos para conducir, pasaporte, no salir del país, impedimento para ser candidatos a cargos de elección popular como diputados, senadores, presidentes municipales, alcaldes, gobernadores, presidente de la República; no poder participar en procesos de selección para asumir el cargo de juez en el ámbito local y federal, incluso no poder realizar la compra-venta de inmuebles son algunas de las restricciones que tendrán los deudores de pensión que no cumplan.

Pero la cosa no queda ahí, también se requerirá certificado de no deudor en las solicitudes de matrimonio, a fin de que el oficial del Registro Civil haga del conocimiento de los contrayentes, si alguno de ellos se encuentra en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

De esta manera se busca resolver uno de los problemas más añejos que hay con los hombres y una de las principales quejas de las mujeres, la falta de cumplimiento de las responsabilidades de los varones en cuanto a la crianza responsable de un menor.

En Iztapalapa, como en muchas colonias de la ciudad, donde el embarazo temprano es la constante, la pregunta frecuente es ¿a ti te ayuda el papá de tu hijo o hija?, y la respuesta es, me apoya con los pañales o la leche, pero un dinero fijo que aporté, la verdad no, lo que da es poco y lo debo estar presionando.

Por eso creo que la reforma anunciada es buena, ya que se puede convertir en un mecanismo para que los menores tengan plenamente garantizados sus derechos, y atiende una añeja demanda de las madres de familia. Y sobre todo para que, ante el temor, los deudores cumplan.

El tema no se limita a cierto sector, incluso, sabemos de funcionarios de gobierno, diputados y ex diputados que han sido severamente criticados públicamente por ser deudores alimentarios, sin que haya consecuencia legal o social a sus conductas misóginas, machistas e irresponsables.

Por qué tengo dudas de que el Padrón de Deudores funcione. La respuesta es muy sencilla, y tiene muchas aristas, pero básicamente tienen que ver con temas políticos. ¿Qué pasará si un ilustre personaje del gobierno federal, local o un gobernador es deudor, se le incluirá en dicho padrón o, si el involucrado es hijo de un político de la cúpula oficial, se le aplicará la ley?.

Y sobre todo cuánto tiempo se mantendrá la información de dicho padrón como pública, o en unos meses, veremos que se determina reservar la información como sucede con los agresores de mujeres en la ciudad de México.

Cómo sea, la noticia parece buena y hago votos porque así suceda.

POR KAREN QUIROGA ANGUIANO

Secretaria Nacional de Igualdad de Género del PRD

@KarenQuirogaAn

MAAZ