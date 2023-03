"Migración en crisis"

El día lunes por la noche sorprendió la noticia de un incendio en las instalaciones en Ciudad Juárez donde estaban retenidos algunos migrantes que serían deportados a sus países, principalmente centroamericanos.

El incendio al parecer fue provocado por los mismos migrantes y se salió de control ante la nula respuesta o reacción de las autoridades federales y que lamentablemente acabó con la vida de 39 personas, hasta el momento.

Al escuchar esta noticia, no se puede olvidar lo ocurrido en la Guardería ABC en Sonora y que en su momento generó una crisis política para el entonces Gobernador, Eduardo Bours y al Presidente Felipe Calderón, así como a su esposa, la hoy diputada federal, Margarita Zavala por la supuesta relación familiar con quien operaba la guardería.

En su momento, se exigió por parte de la oposición una investigación y sanción contra los responsables, hoy esas voces que hace años exigían justicia, muchas están en el poder y deberían también garantizar una investigación y dar con los responsables, no solamente con quién inició el incendio, también investigar quién no actuó a tiempo y no garantizó la integridad de las personas retenidas.

Al ser instalaciones del Gobierno Federal, será la Fiscalía General de la República la encargada de realizar la investigación y esperemos den con los responsables.

La vida de los niños de la guardería ABC, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la vida de los migrantes fallecidos, son vidas humanas y requieren una respuesta, esperemos que en este caso si intervenga firmemente la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que hasta el momento ha dejado mucha incertidumbre a su paso en una de las instituciones más importantes del país.

No se debe tomar a la ligera lo ocurrido, hoy la oposición debe operar como tal, hoy a la oposición le hace falta un Andrés Manuel, que ya estaría convocando a una rueda de prensa, ya estaría exigiendo justicia y buscando responsables, pero no sólo basta con un mensaje de solidaridad en twitter, México necesita una oposición fuerte, que exija y que pueda ser un contrapeso y sin duda hoy México tiene muchos temas y agendas abiertas, algunos de ellos la Presidencia del INE, los Comisionados del INAI, pero no por ello nos debemos olvidar de la muerte lamentable de 39 personas, así como México no se ha olvidado de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en este caso, en Chihuahua también la autoridad Federal es responsable de lo ocurrido.

De igual manera, habrá que esperar la reacción por parte de los gobiernos de países centroamericanos como Venezuela, pues fueron sus ciudadanos los que hoy perdieron la vida ante la tardía reacción y aplicación de protocolos de evacuación por parte de autoridades mexicanas y sin duda, esto no pasaría si no fuéramos operador de la política migratoria de Estados Unidos.

POR JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ.

ACADÉMICO UNIVERSIDAD PANAMERICANA.

@ALFREDOCEJAR

LSN