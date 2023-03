Acelerar el cambio para lograr el derecho al agua

Este 22 de marzo inicia en Nueva York la Conferencia del Agua de la ONU, que sin duda será un importante espacio de reflexión, pero especialmente de acción, ya que el principal resultado que se espera de esta reunión es la definición de una Agenda de Acción por el Agua.

Y es que actualmente tenemos importantes retos para lograr las metas planteadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6): garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

De acuerdo con datos del Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022 de las Naciones Unidas, en 2020, 1.200 millones de seres humanos no tenían acceso a servicio básico de agua, el 26% de la población mundial no tenía acceso a agua potable y 48% de las personas en el planeta no contaban con instalaciones de saneamiento de agua que sean manejadas adecuadamente.

Si se mantiene el ritmo actual de consumo de agua para el 2030, 1.600 millones de personas no contarán con agua potable y 2.800 millones no tendrían saneamiento gestionado de manera segura. Para alcanzar la cobertura universal para 2030, sería necesario cuadruplicar las tasas de progreso actuales, lo que representa un verdadero reto en términos de planificación e inversión.

No está de más recordar el fundamental rol que tiene este precioso líquido en nuestras vidas cotidianas: en la producción de alimentos; en nuestro consumo diario para hidratación, que nos asegura una línea base para tener salud; en la producción industrial que nos provee de bienes que diariamente usamos; en la generación de electricidad; y otras vitales actividades.

En la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), pensamos que alcanzar estas metas, acelerando el cambio, es posible, y estamos comprometidos con los gobiernos para ayudarles a reducir la brecha entre la realidad y los objetivos de manera sostenida y sostenible.

Es por ello que una de las labores de UNOPS en América Latina y el mundo abarca temas de infraestructura, diagnósticos, planificación, implementación y gestión de proyectos de agua potable y saneamiento.

Con una perspectiva de Gestión Pública Justa y Equitativa, UNOPS ha apoyado a gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Perú, Paraguay, Nicaragua, Colombia, México y El Caribe, en la gestión e implementación de proyectos de agua y saneamiento a pequeña y gran escala, desde la construcción y renovación de instalaciones de abastecimiento de agua, como presas y sistemas de riego, así como redes de distribución de agua segura y alcantarillado.

Por ejemplo, UNOPS colaboró ??con el gobierno de Colombia para introducir mejoras en aproximadamente 6.000 viviendas en más de 60 municipios en beneficio de alrededor de 28.000 personas con el mejoramiento de viviendas con saneamiento básico y programas educativos sobre hábitat saludable a través del programa “Mejores Casas”.

En Costa Rica se brindó asistencia técnica en la ejecución de proyectos de seguridad sanitaria y ambiental, promoviendo mejoras en las capacidades del plan Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica (AyA) en las etapas de ejecución de obras hidráulicas y sanitarias, beneficiando a 19 ciudades, que incluye tres importantes lugares turísticos costeros.

Y en Perú apoyamos al Ministerio de Vivienda y Saneamiento, mediante la ejecución de las licitaciones del proyecto de ampliación y mejora del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en barrios urbanos del distrito de Challhuahuacho, departamento de Apurímac, que beneficia a 17.400 habitantes.

En Argentina se realizaron adquisiciones sustentables para la atención de emergencias hídricas en poblaciones desfavorecidas y comunidades originarias (Plantas potabilizadoras móviles de ósmosis inversa, camiones tanque (pipas), sistemas de cosecha de agua, provisión de tanques comunitarios, etc.), así como la supervisión de diseños de sistemas de provisión de agua segura y saneamiento para más de 185.000 habitantes.

A través de diferentes iniciativas llevadas a cabo en el mundo, UNOPS refleja su compromiso en brindar soporte a los países para alcanzar el ODS 6, orientado a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como el saneamiento para todos y todas.

Por: Giuseppe Mancinelli, Director Adjunto para América Latina y el Caribe y Representante en

México de UNOPS