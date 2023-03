Marzo: Intensidad geopolítica

El canciller alemán, Olaf Scholz, se entrevistó con Joe Biden en Washington el día 3. Pocos días después, The New York Times señaló que: “información de inteligencia nueva (…) sugiere que un grupo pro-ucraniano llevó a cabo el ataque a los gasoductos Nord Stream el año pasado”, palabras que incomodaron al gobierno alemán. Alemania ha estado proporcionando apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y ahora se sugería que Ucrania estaba detrás del atentado contra una infraestructura crítica para la seguridad energética alemana.

El secretario de defensa alemán, Boris Pistorius, declaró: "Bien podría haber sido una operación de bandera falsa organizada para culpar a Ucrania”. El Kremlin aprovechó para volver a exigir una investigación transparente sobre el sabotaje a los gasoductos.

Después, entre el 8 y el 12 de marzo fueron liquidados tres bancos estadounidenses: Silvergate Bank, Sillicon Valley Bank y Signature Bank. Por lo pronto, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro anunciaron que garantizarán todos los depósitos de los bancos liquidados, al tiempo que el presidente Biden afirmó que “el sistema bancario es sólido”.

El día 10, se alcanzó un acuerdo entre China, Irán y Arabia Saudí, para que la república islámica chiita y el reino sunita restablecieran relaciones diplomáticas. Cuestionado sobre el papel constructivo de China en Medio Oriente, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, señaló que EEUU no puede ser suplantado en el Medio Oriente porque "ningún país en la Tierra ha hecho más para construir una región estable y más integrada". Esa construcción, según Airwars (un organismo de control de transparencia sin fines de lucro), la ha llevado a cabo EU lanzando 320,000 bombas en la región desde 1991.

El 13 de marzo, The Washington Post y The New York Times publicaron análisis pesimistas sobre la situación del ejército ucraniano en Bahkmut, una ciudad que Zelenski ha ordenado defender a toda costa y que está a punto de ser capturada por los mercenarios rusos del grupo Wagner. El mismo día, EU, Reino Unido y Australia, alcanzaron un acuerdo para aumentar la flota australiana de submarinos nucleares en el marco de la alianza conocida como AUKUS.

Cuando se conformó dicha alianza, en 2021, Francia manifestó su enojo por la pérdida de un contrato millonario para abastecer de submarinos a Australia. Ahora ha sido China quien levantó la voz indicando que las acciones de AUKUS representan “un camino peligroso que alimentará la carrera armamentística".

La gran noticia de mediados de mes es que un dron de vigilancia militar estadounidense se estrelló en el Mar Negro el martes después de ser interceptado por aviones de combate rusos…

Demasiada intensidad geopolítica para las dos primeras semanas de marzo.

POR JUAN ARELLANES

PROFESOR DE GEOPOLÍTICA EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS GLOBALES Y COORDINADOR DEL CENTRO DE ENERGÍA EN LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

Twitter: @JuanArellanes5

