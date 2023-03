Marzo, ya estamos aquí. Que rápido han pasado los meses de este 2023. Siento que fue ayer cuando le daba la bienvenida a enero. Hoy recibimos este mes que nos trae uno de los equinoccios más importantes del año dependiendo en dónde estés localizado geográficamente. Para mí, que estoy en el hemisferio septentrional, llega el equinoccio de la primavera y con él, un nuevo florecer. Tema que ha llegado recurrentemente a mis oídos en los últimos días por medio de diferentes personas y ya saben, como digo, cuando un tema se presenta tres veces, es porque ahí hay un mensaje importante de ponerle atención.

No es casualidad que en este mes empiecen a tomar vida nuevos proyectos, relaciones, planes e ideas. ¿Por qué? Porque venimos del invierno, un periodo de “congelamiento”, de pausa, de incubar y planear. Marzo en cambio nos invita a actuar. A dar ese paso que requieren las cosas para que tomen vida. Incluso dicen los astrólogos que es el mes más importante de este año ya que todo lo invisible se hace visible; es sin duda el principio de algo muy grande.

Florecer es sinónimo de prosperar, de progresar, de desarrollo, de avanzar. Es el resultado de tus acciones: la siembra. Lo que voy a recoger hoy es lo que sembré ayer. Pero también es el resultado de dónde estuvo tu atención en esos momentos, pues como está comprobado: en donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía y eso crece.

Para florecer es importante sembrar y hoy es momento de empezar a ver la cosecha. Y aunque a veces algunas cosas tomen más tiempo en materializarse, siempre llega el fruto, es cuestión de paciencia, de observar y de confiar en que ese momento llegará y saber con absoluta certeza que será maravilloso.

Hoy te invito a florecer, a que te cuestiones ¿quién soy yo cuando florezco? ¿En dónde estoy floreciendo? ¿Me gusta esta versión de mi? ¿Estoy recogiendo lo que sembré?

Porque no importa en dónde estés, estoy segura de que estás en el lugar correcto y perfecto para tu evolución. Pues como dice mi gran maestro, mi padre: “Donde Dios te ha puesto es preciso florecer”.

Hoy, aquí en este momento, en donde estás, existe un plan perfecto para ti. Confía, confía en ti, confía en mis palabras, confía en el universo, lo verás, llegará y todo encajará. Incluso te reirás de ver tanta perfección en el plan.

Es cuestión de hacer una pausa para observar y hacer un análisis de consciencia. Una de las herramientas que me ha funcionado mucho para esto, es hacer una técnica de suspensión. Imagino que soy un dron y me salgo de la espiral en la que están mis pensamientos y veo cómo poco a poco me elevo hasta llegar al cielo y desde ahí, volteo a ver la película que está sucediendo abajo, la analizo, la cuestiono y reflexiono.

Respiro, no actúo, no me muevo, no tomo decisiones. Simplemente observo, me dejo sentir y experimentar las sensaciones que me están llegando. Sí, me pongo incómoda, muy incómoda, porque lo primero que quiero es reaccionar, contestar, pero me estoy dando el regalo de esperar… Esperar para poder responder desde un nuevo lugar la siguiente pregunta: ¿Estoy viendo la falta de cosecha o el nacimiento de algo maravilloso? Porque es ahí en dónde está mi consciencia y eso seguirá dando frutos.

TESI TAFICH ROMO

tesi@frontdesk.mx

IG: @tesitafich

MAAZ