Sí hubo acceso a examen de candidatos

Ya salió el peine sobre los resultados en los exámenes a aspirantes a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y las mejores calificaciones obtenidas por allegados a la 4T, que curiosamente, ni siquiera son expertos en la materia.

Resulta que dos integrantes del Comité sí tuvieron acceso a las 100 preguntas para los candidatos la noche del 6 de marzo, en la víspera de la aplicación de la prueba.

Aunque el examen fue capturado en la plataforma Moodle y, a pesar de que jamás se imprimió ni se distribuyeron copias, esas dos personas, cuyos nombres no quieren hacerse públicos por ahora, tuvieron acceso a las preguntas para reducirlas a 80.

El propio Ernesto Inzunza, integrante del Comité de Evaluación, se vio forzado a reconocer que esto pasó una noche antes de que cuatro personas ligadas a Morena, entre ellas Bertha Alcalde Luján, salieran con los puntajes más altos.

Lo anterior deja abierta la posibilidad de que se hayan filtrado las preguntas a ciertos aspirantes a ocupar un lugar en el INE.

En la Cámara de Diputados se habla de que los integrantes del consejo que tuvieron acceso a las preguntas están entre Andrés Norberto García Repper, Evangelina Hernández Duarte y Enrique Galván Ochoa, curiosamente también ligados a Morena.

Más allá de lo que digan en el comité, que la evaluación de los aspirantes no está definida sólo por el examen, sino que se van a revisar los ensayos que los candidatos presentaron al registrarse, así como el currículum de cada uno, el proceso ya está manchado.

La reunión de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, sostenida con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, tras el secuestro en Tamaulipas de cuatro estadounidenses, comprometió al gobierno mexicano a hacer un verdadero frente contra la producción y trasiego de fentanilo. Es evidente que sí fue enérgica la exigencia de Estados Unidos y aunque al Presidente no le gustan las presiones de Joe Biden, esta vez ha tenido que apechugar y no reaccionar de manera directa en su contra, aunque ganas no le faltan.

Todas las reacciones se han centrado con fuerza en la figura del congresista estadunidense Dan Crenshaw, por su propuesta de enviar soldados de su país a territorio mexicano para enfrentar a los grupos criminales, pero guste o no, las autoridades mexicanas ya están haciendo lo que piden los gringos.

UPPERCUT: El canciller Marcelo Ebrard visitará a cónsules mexicanos este lunes para tratar la crisis del fentanilo y del rechazo a la intervención de las Fuerzas Armadas estadunidenses, pero la línea precisamente es no meterse con el gobierno de Washington, pues no quedó de otra más que aceptar lo gravedad del problema. Del mismo modo, todos se irán contra los congresistas, pues el gobierno de López Obrador siempre necesita un enemigo para fortalecerse.

