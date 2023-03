Wayne Shorter: memorabilia

Hablar del vasto legado de Shorter implica remitirse a la historia del jazz. He aquí un breviario. En su incipiente carrera, tocó con el experimentado Horace Silver hacia el año de 1956, lo que le abriría las puertas de la gran orquesta de Maynard Ferguson.

Tiempo después se integraría al cuarteto Jazz Messengers liderado por Art Blakey. Junto a ellos grabó los emblemáticos discos A Night in Tunisia, Indestructible, Free for All, entre otros.

En 1964 acudió al llamado del célebre trompetista Miles Davis para integrarse a su quinteto de jazz modal junto a Tony Williams, Herbie Hancock y Ron Carter.

Como un ávido experimentador, fundó en la década de los setentas el grupo de jazz fusión Weather Report de la mano de Miroslav Vitous y Joe Zawinul. A lo largo de catorce años crearon una sonoridad que influenció a toda una generación, la cual quedó patentada en discos como Black Market, Heavy Weather, 8:30, por nombrar sólo algunos.

En pleno siglo XXI, fiel a su capacidad de reinventarse, Shorter lideró un cuarteto de horizontes diversos junto a Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade, del cual se desprenden discos como Footprints Live y Beyond the Sound Barrier.

En distintos momentos de su carrera fue artista exclusivo de los reconocidos sellos discográficos Blue Note, Columbia y Verve. Gracias a estas mancuernas grabó Speak no Evil, Super Nova, Atlantis, Phantom Navigator, High Life, Without a Net y su último álbum titulado Live at The Detroit Festival.

Además de los doce premios Grammy que tuvo en su haber, su incursión en la música clásica no pasó inadvertida. Sus orquestaciones para Emanon e Iphigenia dan cuenta de ello.

La mejor manera de mantener la llama encendida de Wayne es acercándonos a sus obras para que ésta siempre perviva.

De mi parte hago lo que me responde revisitando su incomparable memorabilia discográfica.

Descansa en pazz, Shorty.

¡Hasta la próxima jazzofilos!

Pablo Iván Argüello

Colaborador

@antropologojazz

MAAZ