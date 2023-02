MACO, la feria de arte contemporáneo de nuestro país

México Arte Contemporáneo (MACO) es la feria internacional de arte más importante de México y una de las más reconocidas en el mundo. La edición 19 se inauguró ayer en el Centro Banamex con 200 expositores de galerías bien establecidas y de algunas emergentes de 29 países tales como Alemania, Italia y Francia, España y México.

Este evento es uno de los más celebrados por la comunidad de las artes plásticas y del diseño de este país porque es una oportunidad para vender arte, conectarse con compradores o curadores internacionales y porque, a grandes rasgos, podemos asomarnos a la ventana de la escena internacional. MACO es también uno de los foros preferidos para los que pueden adquirir piezas de diseño únicas, antigüedades especiales, algunas cosas de artesanía elevadas a otro nivel y para quienes aman caminar sobre tacones altos por los pasillos, asidos a una copa de champaña.

Por obvias razones no es un evento asequible para todo bolsillo pero consideremos que este es uno de los nichos sociales que mueven al mundo y a las economías en general. Si bien es cierto que el arte es para todos los que deseen observar, también lo es el que solamente algunas personas con poder adquisitivo pueden ir de shopping a este lugar. Sin embargo no perdamos de vista que esta es una feria, no es una exposición de ningún museo y que su finalidad es la de vender, y qué bueno porque para todos hay.

Además, México es un país relevante en el ámbito cultural porque genera una cantidad infinita de creadores que necesitan vivir de su trabajo, requieren foguearse en eventos como este y obtener un reconocimiento internacional que les facilite el camino. El arte no tiene fronteras y tampoco los mecanismos que lo mantienen vivo y en circulación, por eso me da mucho gusto que MACO haya sobrevivido a la pandemia y que este año se hayan exhibido más piezas nuevas que nunca.

Mañana observaré con detenimiento las propuestas de todas las galerías presentes porque ayer fui con prisa, aunque hoy me atrevo a decir que la selección que trajo Alzueta_Gallery me pareció extraordinaria. El que más me gustó fue Sune Christiansen, un pintor danés nacido en 1975 que expuso unos cuadros abstractos y coloridos de gran formato.

De manera literal me robaron la atención en cuanto los vi y me emocionó descubrirlos por primera vez. Todo lo demás era muy bueno también; los carbones de Aythamy Armas, la pintura de Gabrielle Graessle y de Manolo Ballesteros me parecieron geniales, pero Christiansen me robó el corazón. Búsquenlo, les va a encantar.

En fin, que esta fue apenas una primera visita relámpago así que aun me queda ver las propuestas nuevas de Carlos Zerpa, las piezas de Betsabé Romero, lo que trae la galería de Javier Marín además de conocer la obra reciente de Ben Loveless, Guilherme Simões de Assis, Karen Huber, Lauren Kelly, Mills Morán o de Teófilo Cohen. Por lo pronto recomiendo que al menos le echen un ojo de manera virtual para que puedan ver qué novedades tenemos de todos los confines del planeta, a través de esta feria a la que deseamos larga vida.

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

LSN