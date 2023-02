Monreal en la CDMX para el 2024

Hace algunos días en los corrillos políticos se soltó la noticia de que el Senador Ricardo Monreal, actual Coordinador del grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, podría ser el abanderado de ese partido para la CDMX, lo que por supuesto cayó como bomba a los grupos mas radicales de la 4T alineados con los actuales aspirantes para esa asignatura en la Ciudad Capital del País. Pero más que resistirse a esa posibilidad estos grupos deberían evaluar esa propuesta que sería una opción muy viable para recuperar lo perdido y retener lo que ha sido la joya de la corona de las izquierdas en sus diferentes versiones. La aseveración de esta posibilidad se basa en diversos escenarios, uno de ellos es que desde mediados del mes de diciembre el Senador Monreal a moderado su discurso crítico al interior del movimiento Obradorista y otra señal fue’ la reciente reunión entre la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el Senador durante la pasarela de las corcholatas en la plenaria del grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. En Política no hay casualidades y el gran elector de Morena (AMLO)sabe que para retener la CDMX se necesita de un perfil Nacional reconocido que sea capaz de enfrentar con nombre propio a una oposición envalentonada que se posesiono’en la mitad del territorio de la CDMX en el 2021 cuando le arrebató a Morena nueve Alcaldías entre ellas Cuauhtemoc y Tlalpan además es importante que ese perfil sea incluyente y Monreal lo es, ya que hoy por hoy el sectarismo de los grupos que rodean a la Jefa de Gobierno han construido un dique que no permite la incorporación de operadores políticos de peso completo que ayuden en la recuperación de lo perdido. Monreal ha hecho un trabajo excepcional en el Senado de la República sacando adelante la mayoría de iniciativas Presidenciales y generando consensos entre las diversas fuerzas políticas ahí representadas lo que también tiene que ser evaluado en su momento. De todos es sabido que el Senador ha tenido que sortear momentos de tensión por defender sus convicciones políticas, lo que le ha costado incluso el encarcelamiento de su Secretario Técnico José Manuel del Río Virgen en Veracruz, pero nadie le puede negar que ha aguantado vara como coloquialmente se dice y ahora al parecer se le pueden alinear los astros y clarificar escenarios para darle continuidad a su carrera política.Además una eventual Candidatura de Ricardo Monreal para el Gobierno de la CDMX sin lugar a dudas atraería a sectores moderados que se han sentido olvidados y golpeados por el actual Gobierno y bajaría la presión social y me atrevo a decir que la presión política en la Capital del País. En resumen y sin el afán de demeritar las posibilidades del Senador Ricardo Monreal a la Candidatura a la Presidencia de la República creo que sería una opción ganadora para gobernar la CDMX apartir del 2024.

POR ARTURO SANTANA

EXVICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PAL