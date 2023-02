“Normalistas” siembran caos y terror en Chiapas

Ante el desgobierno que impera en Chiapas, donde cobra como gobernador Rutilio Escandón (Morena), normalistas disfrazados de “Guardia Nacional”, durante horas, incendiaron con bombas molotov; agredieron a policías, reporteros, comerciantes y al pueblo en Tuxtla Gutiérrez. Caos. Ni el gobernador, ni el alcalde el morenista Carlos Morales, dieron la cara, ni supieron cuáles son las demandas de los rijosos. Aterrorizada la sociedad y sus autoridades. Ni dónde esconderse.

EDOMEX: Enrique Vargas, el líder del PAN en el Congreso local, mostró el capital político que lleva a las elecciones del 2 de junio por la gubernatura. Se trata de más de un millón de votos que lleva bajo el brazo, de acuerdo con el cónclave con Marko Cortés. Va en apoyo a la alianza Va por México, que impulsará a Alejandra Del Moral a la candidatura. Se estima que llegarían, sólo los azules, con más de 3 millones de sufragios contra Morena el 4 de junio.

HIDALGO: Santiago Nieto, encargado de la Procuraduría del Estado, trae la espada desenvainada. Seis exsecretarios de la administración de Omar Fayad, están en la mira por la llamada “Estafa Maestra”, en la cual están “perdidos” 850 millones de pesos. Están bajo la lupa 15 alcaldes hidalguenses. El gobernador Julio Menchaca, manda señales. No hubo acuerdo con Omar.

GUERRERO: Al priismo guerrerense, no sorprende que el exgobernador Héctor Astudillo busque pleito con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. En cualquier foro público, lanza retos y afrentas a Alito, quien ni lo ve, no lo oye. Nos dicen que a la derrota que sufrió en las urnas el año pasado, desde Palacio Nacional no le hicieron ni un giño. Ahora busca una senaduría, pero cada vez la ve muy, pero muy, lejana.

COAHUILA: Las últimas encuestas para la gubernatura de la entidad, del 4 de junio próximo, va como delantero Manolo Jiménez, de la Alianza opositora PRI, PAN y PRD. Lejos va Armando Guadiana, del oficialismo de Morena, y acercándose Ricardo Mejía (PT), a sólo 8 puntos del empresario carbonero. Lenin Pérez de PVEM y MC, ni pinta. Esto apenas empieza.

DURANGO: Civilizado el encuentro entre el gobernador Esteban Villegas (PRI) y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López (Morena), invitado a la última consulta ciudadana para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028. Adán anunció, ahí, inversión de 500 millones de pesos para potabilizadora, así como la conclusión del proyecto de agua potable para La Laguna.

MICHOACÁN: Lejos del radicalismo de izquierda, morenistas locales cierran filas con Marcelo Ebrard, encabezados por la senadora Blanca Piña. Un ejemplo es el senador Cristóbal Arias quien podría decantarse en favor de Marcelo, en pocos días.

PUEBLA. Conmocionó a la clase política, el fallecimiento del líder de Fuerza por México, Gerardo Islas. Murió a los 39 años, de un infarto. Era respetado por panistas, morenistas, priistas. Lo entrevisté varias veces; y era un político pragmático.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

MAAZ