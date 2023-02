El metralleta

El juicio a García Luna sigue dando de qué hablar y hasta de sacarle “otros” trapitos al sol. La fiscal��a había metido gol con declaraciones como la de el Grande y el Futbolista quienes embarraron a diestra y siniestra a personajes del gobierno de las épocas de FOX y el Tomandante Borolas. Pero con el testimonio del martes, la percepción pública es que se metieron autogol. Porque aunque mencionó muchos sucesos comprobables, como un enorme decomiso de cocaína del 2007 por la Marina y la DEA.

Es decir…los hechos ocurrieron. Constan en actas. Y hasta se supo que los capos mexicanos le solicitaron a García Luna un comprobante o disculpa escrita explicando que “no había sido falta de ellos ni del propio García Luna semejante decomiso”. De esta forma los capos colombianos les perdonaron cientos de millones de dólares.

Algo así como una dispensa médica firmada por tu mamá para entregarla en la escuela. Y se dijo en pleno juicio que por esta firmita, García Luna recibió otros 10,000 millones de dólares, aparte de los 10 millones que recibía cada mes por proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa y los que de él derivaron.

Para desestimar las declaraciones del Lobo, la defensa hizo notar que a este malandro “le reducen la sentencia cada que declara lo que la fiscalía le pide!!!Pero de éso…a que sean todo mentiras. Otro testigo de nombre Israel Ávila, resulta que era el corredor inmobiliario y contador que compraba casas para diferentes capos, de hecho él creía que estaba haciendo la compra de bienes raíces para personal de la AFI. Porque “todos esos personajes siempre andaban uniformados como de esa organización”.

Después de la muerte de uno,se dio cuenta de que estaba trabajando con criminales y les preguntó:

"¿Que ustedes no son de la AFI y trabajan para García Luna?", le preguntó Ávila a Mario Pineda Villa (alis El MP).

"No... Estás equivocado. Ni tú ni nosotros trabajamos para García Luna. Él trabaja para nosotros", le respondió el mismo MP.

Este mismo Contador asegura que el secuestro de García Luna fue real. Y dijo que lo hicieron los Beltrán Leyva sobre una carretera en Morelos porque el funcionario estaba dejando de hablar con ellos. Y temían que se aliara con El Chapo y El Mayo.El secuestro de García Luna lo operó un sujeto de nombre Francisco Camacho, quien era jefe de seguridad de los Pineda Villa.

Camacho le contó a Ávila los detalles y dice que en agradecimiento por el levantón exitoso Arturo Beltrán le regaló una casa. Sin embargo, en palabras del gran investigador en la materia Pepe Reveles, el supuesto secuestro de García Luna y su gente en la carretera de Morelos quesque provocado porque la Barbie se quería comunicar con él y García Luna nomás no le contestaba, al parecer fue otro de los grandes montajes de García Luna Productions.

Se supone que Garcia Luna había ya ordenado que no opusieran resistencia ninguna de las fuerzas a su cargo ante un supuesto retén en la Carretera del Sol. Se llevaron a decenas de sus agentes y el alegó que iba a “negociar” con el Capo…cuando en realidad lo que estaba haciendo era platicando a sus anchas para llevar a cabo sus negocios. Luego aparecieron amarrados de las manos y piés en un pastizal de la carretera adonde se supone que pasaron cuatro horas ese bolón de “efectivos”.

Y otro documento que debería consultarse es: a dónde quedaron esas armas que les fueron decomisadas a las fuerzas de la ley? Y ya si quieren llegar más lejos ahora que rinda testimonio la Barbie, primero tendrá que aclarar si era o no un agente de la DEA infiltrado!!!

Ávila (cual buen contador) llevaba la narco nómina. Ahí le llaman el Tartamudo o La Metralleta a García Luna. Y el secretario de Seguridad Pública de Morelos era "el de los cuernos". El vaquita o Cabeza y se refiere a

Luis Ángel Cabeza de Vaca, a quien Avila entrego en mano 500mil dólares. Y otra de las declaraciones más espectaculares se dió acerca de la captura del Rey Zambada que fue diseñada y coordinada por los hermanos Pineda Villa (El MP y el Borrado) y El Grande.Y también confirmó que tras la detención los policías (no dijo si de CDMX o federales) querían cambiar a El Rey Zambada por otro! Justo como lo dijo El Grande.

Así que según Ávilla, los Beltrán Leyva le pidieron a Israel llamarle a un periodista que trabajaba con el Cártel para que de volada difundiera la noticia y la verdadera foto del Rey. Y así lo hizo. El nombre del periodista no se mencionó pero habrá que ver quién dio la primicia, fácil.

Me choca que algunos aseguren que la va a librar por completo el señor García Luna y nunca serán llamados a rendir cuentas los ex políticos a quienes sirvió… es decir, que de veras son intocables. No andarían agazapados y asalto de mata, reunidos allá del otro lado del charco. El Orejón Chupacabras Innombrable Salinas, su entenado el Copetes Peña Miento y hasta CalderRón Hinojosa. Con visa o nacionalidad…al resguardo de expresidentes españoles de ultraderecha y organizaciones más extremas que el Yunque. Ahorita es cuando le andan cobrando los favores a la madre patria después de haberle rescatado astilleros, regalarles contratos millonarios para la producción de energía, y muchas otras cochinadas.

