Tesla, México no puede rechazar 10 mil mdd

*Este miércoles 1 de marzo es la fecha prevista para que Tesla, la empresa de Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, anuncie la instalación de una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos en México, con una inversión de 10 mil millones de dólares, cifra muy superior a la fortuna total de los mexicanos Alejandro Bailleres (6, 650 mdd) o Mariasun Aramburuzabala (6, 180 mdd), cuarto y quinta inversionistas más poderosos del país. El sudafricano-estadounidense Musk visitó Nuevo León en octubre del año pasado y en una primera instancia se dijo que la planta de Tesla sería instalada en esa entidad del norte del país debido a su infraestructura, cercanía con proveedores, conectividad carretera y ferroviaria, así como su acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el presidente López Obrador y funcionarios de su gabinete expresaron su intención de vetar el proyecto en la región noreste del país para que sea llevado a entidades del sur aduciendo que Nuevo León carece de agua, argumento que fue inmediatamente rechazado por el gobierno neolonés al señalar que Tesla sólo requiere de un mínimo de agua tratada, con la cual se cuenta de sobra. Según datos de la Secretaría de Economía, desde 1999 a 2022, las entidades que mayor inversión extranjera han captado son la Ciudad de México con el 21.8%, Nuevo León 9.3%, Estado de México 8.8% y Jalisco y Chihuahua, ambas 3.9%. No olvidemos que los capitales van a países y áreas donde las condiciones y el recurso humano permiten la viabilidad de los negocios, no las preferencias ni los ruegos de sus gobernantes. En marzo de 2020, AMLO canceló la inversión extranjera de una planta cervecera en Mexicali mediante una de sus consultas patito porque quería llevarla a fuerza a Tabasco. En el caso del proyecto Tesla, nuestra economía no puede darse el lujo de perder una inversión que significaría alrededor del 28% de la inversión extranjera directa que llegó a México en 2022.

*Con la novedad de que la ministra Yasmín Esquivel no sólo plagió su tesis de licenciatura sino que ahora, una investigación del diario español El País revela quñe también robó ideas y palabras de otros en su tesis doctoral en Derecho de la Empresa, de la Universidad Anáhuac, publicada en 2009. Resulta que casi la mitad se ese trabajo, 209 de 456 páginas, contiene citas idénticas, sin cambios en puntos y comas, que pertenecen a otros autores. Lo malo para la esposa del contratista favorito del presidente López Obrador es que en este caso no se trata del trabajo de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, un abogado pobre, sin recursos ni influencias, sino de al menos un prestigiado jurista, quien podría irse legalmente en su contra. Para quienes se quejaban de la tibieza de la UNAM, en una deplorable actitud de sumisión y servilismo la Universidad Anáhuac se lavó las manos sobre el tema diciendo en un escueto boletín que en 2009 no disponía de los elementos técnicos para detectar lo ocurrido y que, a más de tres años del plagio, ya no puede hacer nada. Por lo que se ve, Esquivel Mossa aprendió bien el caminito para hacerse de una tesis doctoral, después de que en 22 años nada sucedió con el plagio de su tesis de licenciatura. Con esta nueva revelación, la Suprema Corte tiene en sus manos la responsabilidad de seguir protegiéndola o de separarla de su grupo de ministros, quienes se supone representan al máximo órgano de impartición de justicia en este país. La UNAM, la Anáhuac y la Corte no pueden seguir enlodando su credibilidad por una ministra deshonesta aferrada al dinero y al poder.

*Fueron más de cien ciudades en México, Estados Unidos, Canadá, España y otros, que se manifestaron ayer por el respeto al voto y al INE. En Tijuana por ejemplo, Centli Hank Dennis, del PES Baja California, dijo que esas manifestaciones son una exigencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva en estricto apego a la Carta Magna las controversias interpuestas, y que hagan valer sin presiones su responsabilidad histórica en esta decisión. Señaló que el Plan B es un capricho ante el rechazo generalizado a su intento de reforma que no sólo descartaron los partidos de oposición, sino hasta militantes de Morena, convencidos de que se trata de una estrategia para convertirse en juez y parte en los procesos electorales de nuestro país.

*“El señor López viola el principio del derecho internacional de la no injerencia en los asuntos internos de otros países”, dijo la Presidenta del Perú, Dina Boluarte, al anunciar que su país retira de México a su embajador y que la relación diplomática entre ambas naciones pasan a ser únicamente de encargado de negocios. La enérgica respuesta se debe a la reiterada postura del presidente mexicano de no reconocer al gobierno del país andino, su negativa a traspasarle la presidencia de la Alianza del Pacífico porque lo considera un régimen golpista y por calificar de “espuria” a la Presidenta Boluarte. México es el cuarto socio comercial del Perú con quien mantiene un 10% de sus negocios en Latinoamérica; le vende 2 mil 130 millones de dólares en televisiones, automóviles, tractores, semirremolques, camiones a diésel y autopartes, le compra mil 650.8 millones de dólares en gas natural, café, té, tomate, maquinaria para la industria cafetalera y uva. La relación es favorable a nuestro país, pero el distanciamiento político podría modificar el actual estado de las cosas, sobre todo en la búsqueda de un subcontinente unido en defensa de los intereses de la región. Por lo pronto, la cancillería mexicana lamentó que Perú haya retirado a su embajador en nuestro país, aunque nuestra representación diplomática tampoco tiene embajador en Lima desde diciembre. Llama la atención la insistente descalificación de AMLO al actual gobierno peruano, pero su condescendencia y amabilidad hacia dictaduras como las de Cuba y Nicaragua.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL