Danilo Carrera es un hombre de abolengo

DANILO CARRERA, EN LA VIDA ES UN HEREDERO, UN HOMBRE DE ABOLENGO: “MIS CUATRO HERMANOS TRABAJAN EN NUESTRA HACIENDAS E INVERSIONES Y YO COMO EL PRIMOGÉNITO QUIERO PARTICIPAR EN LOS NEGOCIOS FAMILIARES”

Danilo Carrera no llegó al mundo de la actuación con una mano adelante y otra atrás, viene de una familia de abolengo, que tiene haciendas e inversiones importantes en Estados Unidos. La clase se le nota y por eso nunca tuvo que hacer cualquier papelito, le dieron siete estelares y como no es “Juan de las pitas”, sino un rico heredero, terminando esta novela se puede dar el lujo de irse con su mamá, quien padece cáncer y puede tener los seis hijos -que dice-, ya está listo para tener porque él sí tiene como mantenerlos.

ES MÁS FÁCIL AGARRAR UN RAYO POR LA COLA QUE CONQUISTAR AL “POTRO” CABALLERO QUE ES MUY VARONIL Y DE ESOS “PRODUCTOS” YA QUEDAN MUY POCOS

Es más fácil agarrar un rayo por la cola que ligarse al “Potro” Caballero que es tan varonil que no alcanza ni a salir del escenario cuando varias se lo están peleando. De estos productos hay muy pocos, no le duele nada, tiene dinero y trabajo, ¡Imagínense la demanda que hay por él!

POR ESTA RAZÓN, CANDELA MÁRQUEZ ES LA MUJER PERFECTA

Perooooo Candela Márquez logró que el “Potro” durante dos meses se aplique con ella y le de en exclusiva cariñitos prendiendo “candela” hasta debajo del agua. Ella es tan apasionada que parece como si tuviera sangre gitana en las venas, por eso él está estacionado ahí; la otra razón por la que lo trae cacheteando las banquetas, es que Candela no trae el velo ni el vestido de novia en la mano porque eso en su país, en España es obsoleto, tampoco quiere tener “Candelitos” ni le restriega que le ponga un departamento y le de tarjetas de crédito o la lleve de compras, ¡por eso es la mujer perfecta!

“ME CASO EN 2024 Y ESTE AÑO LE DOY EL ANILLO A EVA DANIELA” DIJO JUAN OSORIO, ¡JUANITO, INVÍTAME A LA BODA!

“Casa nueva y cama nueva”. Juan Osorio asegura que la primera vez que haga el amor con Eva Daniela, su novia desde hace dos años, será estrenando casa y colchón; nos casamos el 2024 y este año le doy el anillo de compromiso.

Juan Osorio, porfa invítame a tu boda, la tuya es la mejor boda a la que yo he ido en toda mi vida.

JUAN YA VIVIÓ TODAS LAS PASIONES DEL MUNDO, YA NO TIENE QUE DESAHOGARSE DONDE LE AGARREN LAS GANAS

Ya nada mas les falta un año y medio para hacer el amor, ¿y cuál es la prisa? Juan ya vivió todas las pasiones a las que cualquier hombre en el mundo puede aspirar, ahora solo busca un amor tranquilo. Ya no necesita ser como muchos hombres, que “cuchiplanchan” a donde les agarran las ganas. ¡En la lonchería, atrás de la puerta! Él no sufre si un tiempo solo es “damo de compañía” y no mete mano porque al final lo que ambos quieren es tener un hogar y ser muy felices juntos.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ