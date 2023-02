Muchos exigen libertad, pero realmente pocos la asumen por la gran responsabilidad que implica. La verdadera libertad implica asumir las consecuencias de las decisiones y acciones propias. Las ideologías colectivistas y populistas prefieren explotar conceptos malentendidos de igualdad en los que generar riqueza es malo, así que despojar a quien la tiene y distribuirla es más cómodo.

La historia nos ha enseñado el resultado hasta el cansancio: distribuir la riqueza y no generarla lleva inevitablemente a la ruina. ¿Por qué entonces aún hay gobiernos empeñados en ello? Si algo saben los ricos es que no pueden serlo siempre si no hay personas prósperas que puedan comprar los bienes y servicios que producen.

Por otra parte, “cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes”, solía decir el historiador y senador romano, Tácito. Y sí. Un sistema legal y regulatorio complejo, difícil de entender, con burocracias y requisitos interminables, sólo favorece el incumplimiento de las normas y la corrupción.

En ese punto entran las propuestas del empresario Ricardo B. Salinas, que llama Zona Libre. Un ciudadano con amplia experiencia en la generación de riqueza y de empleos, haciendo lo que deberían hacer funcionarios y legisladores: generar ideas para construir prosperidad incluyente. Más allá de fanatismos y dogmatismos, analicemos sus planteamientos.

“La carga fiscal tiene que ser muy baja y muy fácil de cumplir para los más necesitados, porque hoy es igual para mí, que soy un empresario muy grande, que para el más pequeño tendero de la miscelánea”.

Veamos hechos: Los impuestos y contribuciones que pagan las empresas en México, sean grandes o Pymes, tienen una tasa promedio de 53 por ciento. Sólo en ISR es 30, por dividendos, otro 10, en participación de utilidades a los trabajadores, 10 por ciento más, aparte de otros pagos al erario. Los negocios se quedan con menos de la mitad de sus ganancias.

¿Es así en el planeta? No. De acuerdo con el Banco Mundial, la carga fiscal para las empresas en América Latina es de 47 por ciento, en promedio, y considerando las 189 economías que analiza en todo el mundo, el porcentaje disminuye a 40.4.

“Bajar todos los requisitos sanitarios. Toda esta regulación sanitaria se ha convertido en un verdadero berenjenal por el cual ningún pequeño empresario puede transitar”.

La Cofepris ha tenido que reconocerlo. Con el lanzamiento de la plataforma Digipris, hará más eficiente la gestión de licencias, registros, permisos sanitarios y certificaciones para hospitales privados y médicos particulares, con lo que reducirá hasta 70 por ciento la recepción de trámites que no requieren evaluación. Así de inflada ha estado la burocracia en esa dependencia. La siguiente pregunta es ¿cuándo se simplificarán los trámites para otras empresas?

“Toda cuestión legal de formación de sociedades, poderes, notarios, asambleas, se tiene que simplificar para los pequeños empresarios”. Así es. En México, abrir un negocio significa al menos 35 trámites que tardan 1.6 años en completarse, para cumplir regulaciones federales y estatales.

Esa es la cuestión de fondo. Generar riqueza debe ser algo que todos los mexicanos podamos hacer. La libertad, para ello, debe iniciar quitando todas las trabas burocráticas absurdas. Esa sería una verdadera Zona Libre.

EL DEDO EN LA LLAGA. Édgar Ulises Báez reconoce que “sí tomó partes de la tesis” de la ministra Yasmín Esquivel y así confirma la confesión de la asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, de que compartió el proyecto elaborado por Esquivel a varios alumnos. Lección: no debe haber linchamientos políticos y mediáticos sin respeto al debido proceso, y claro, es deseable que el Comité de Ética de la UNAM haga transparentes los vicios encontrados, además de corregirlos.

POR ADRIANA DELGADO

COLABORADORA

ADRIANAD16@YAHOO.COM.MX / @ADRIDELGADORUIZ

MAAZ