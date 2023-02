Las trasbambalinas del choque Alito vs. Osorio Chong

El senador del PRI Manuel Añorve intentó convencer la semana pasada a su coordinador parlamentario Miguel Osorio Chong de que Alejandro Moreno, presidente nacional del partido, fuera recibido y escuchado en la reunión plenaria del PRI en el Senado.

Fueron tres propuestas que puso sobre la mesa el legislador por Guerrero, quien sirvió como conducto de Moreno: primero le ofreció una comida en la que estuvieran los tres, pero Osorio no aceptó. La segunda propuesta fue una reunión de trabajo de 40 minutos en los que hablarán sobre los temas de la agenda política y de la agenda legislativa, pero Osorio la rechazó también.

La tercera propuesta fue una especie de tregua política en el entendido de que, si bien tanto el coordinador de los priistas en el Senado como el presidente del partido, no pueden verse ni en pintura, entonces el coordinador facilitara el espacio, que Osorio no se quedara en el salón si no quería y volviera más tarde para seguir con los trabajos y fuera él, en calidad de coordinador parlamentario del grupo, quien clausurara los trabajos, algo como lo que ocurrió en reunión reciente en Mérida, Yucatán, pero tampoco aceptó.

La versión fue confirmada a este espacio por el propio Añorve, quien de todos modos le avisó a Osorio que el líder nacional llegaría al Senado este martes e instalaría una mesa para Alejandro Moreno. Una bitácora de actividades parlamentarias revista para las 15 horas de ayer en el Senado, fue reservada a nombre del senador Añorve y al interior se dispuso de un anuncio para la reunión entre Alejandro Moreno y los legisladores del PRI como parte de la reunión plenaria. Añorve argumenta que la mayoría del grupo quería escuchar y participar con el líder del partido para conocer cómo enfrentará el PRI las coaliciones en Estado de México y Coahuila, donde habrá elecciones en junio y otros asuntos.

No se recuerda en los últimos 20 años una reunión plenaria del PRI en la que no haya participado el presidente del tricolor, por lo que su ausencia también hubiese sido nota. Osorio, sin embargo, no mostró su descontento y determinó cancelar los trabajos aun cuando Moreno había entrado al salón donde estaban reunidos los senadores y logró establecer comunicación con ocho de los 13 que conforman la fracción, entre ellos Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín, Carlos Aceves, Mario Zamora, Ángel García Yáñez y el propio Manuel Añorve.

La conclusión de lo sucedido ayer es que el PRI se muestra quebrado y dividido y empieza con el pie izquierdo los trabajos del arranque legislativo y sobre todo de la coalición electoral en Coahuila y Estado de México, donde los legisladores Añorve, de Guerrero, y García Yañez, de Morelos, propusieron acercar su respaldo en la operación del territorio mexiquense sin que pudiera concretarse nada oficial.

Uppercut: En Chihuahua, después de la crisis de inseguridad y fuga de reos, el Cereso 3 ya está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y no de la Fiscalía, se está reacomodando el equipo estratégico de la gobernadora Campos, el Fiscal fue removido y se ha recapturado a varios convictos. ¿La seguridad ya está reencontrando su rumbo en Chihuahua?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ