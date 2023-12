Christian Nodal lleva colgado un collar de un kilo de oro, el mismo peso que le ponían a los esclavos

CHRISTIAN NODAL LLEVA COLGADO UN COLLAR DE UN KILO EN ORO CON DIAMANTES INCRUSTADOS, LO CUAL ES UN LUJO PERO DEBE SER UNA TORTURA PORQUE A LOS ESCLAVOS LOS CARGABAN CON ESE TIPO DE PESO POR LA FUERZA

Antes cargaban por la fuerza a los esclavos con peso en el cuello y Christian Nodal pagó por gusto para llevar al cuello una pieza que pesa un kilo en oro con diamantes incrustados.

También calza tenis que cuestan un millón 300 mil dólares porque también los mandó incrustar con diamantes y rubíes, y se mandó a confeccionar hombreras con esmeraldas.

Gana tanto dinero que ya no sabe dónde poner los kilos de diamantes. ¡Así de fácil lo gana y así de fácil lo gasta!

“EL VERDUGO DEL MATRIMONIO DE MIS PADRES FUE MARIBEL GUARDIA”: JOSÉ MANUEL FIGUEROA

José Manuel Figueroa dijo: “Las causas que explotaron el divorcio de mis padres, el hachazo final del verdugo fue cuando mi padre salió en portadas de revistas con Maribel Guardia embarazada!” Como si ella fue la quita maridos que dañó el matrimonio de sus padres.

“MIS PLANES CON MARIE CLAIRE SIGUEN EN PIE”

El cantante también aseguró: -Mis planes con Marie Claire Harp siguen, busco un puerto seguro, me urge ser papá de nuevo, ahora que seré abuelo por mi hija Gaby de 27 años que tendrá un varón”.

Marie Claire ya no trae puesto su anillo de compromiso, a lo mejor lo guardo para que no se lo vayan a robar, pero me dijo que sin boda no tendrá hijos y concluyó diciendo: “Quiero tener guardaditas las razones por las que decidí separarme.”

EL PAPÁ DE GOMITA SE DECLARA INOCENTE Y ACUSA A SU HIJA DE HABERLO GOLPEADO, PERO SE QUEDÓ CON LOS TERRENOS QUE COMPRÓ CON EL DINERO QUE GANARON TRABAJANDO SUS HIJOS MENORES DE EDAD

El papá de “Gomita” se declara inocente y asegura bajo juramento en el tribunal que ella fue quien lo golpeó.

Es la palabra de la hija contra la palabra del padre, pero por simple lógica nadie corre de su casa ni trata de meter a la cárcel a un padre que es una joya, “Gomita” dice que la violencia siempre existió en su casa, primero con su padre obligando a sus hermanos y a ella a trabajar desde niños mientras él compraba terrenos y propiedades a su nombre con el trabajo de los niños, y golpeó a todos en su casa hasta que Gomita se cansó de ser parte de la familia disfuncional y le dijo: -Ni a mi mamá ni a mi nos vuelves a tocar”.

SOLO TENDRÉ HIJOS SI TENGO PAREJA ESTABLE, CASA Y CHOFER: PALY DUVAL HIJA DE CONSUELO DUVAL

Paly Duval,¿Quieres tener hijos?

“Tendría hijos solo si tengo pareja estable y si tengo la vida que quiero darles: casa, chofer, vacaciones, fue muy difícil que mi mamá tuviera que trabajar tanto, porque de chica me hice responsable de cosas que no me corresponden, porque mi mamá trabajaba pues mi papá no ayudó, y cuando yo tenga hijos eso no pasará. Por lo que tengo que trabajar mucho ahora y partirme la madre”.

