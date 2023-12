El mercado laboral está en constante y profunda transformación y esto afecta a todas las decisiones que tienen que ver con la moda. Todos los días se determina qué look se va a llevar para esa jornada. Existen profesiones que requieren el uso de un uniforme o ropa de trabajo, la indumentaria adecuada depende mucho del entorno individual, con el código de vestimenta que resultan rígidos. Sin embargo existen diferencias culturales importantes incluso en el mundo de los atuendos para ir a trabajar.

Los conductores de televisión, no es lo mismo ser conductor de noticias que de un programa de entretenimiento. Hay que analizar la imagen institucional del canal de televisión para poder diseñar el vestuario del presentador de noticias. Otro ejemplo es el de los programas esotéricos que en particular me gusta el look de “la psíquica de México” o también conocida como la Güera de las estrellas quien proyecta una apariencia de paz y tranquilidad.

Las empresarias también dictan tendencias como es el caso de María Asunción Aramburuzabala quien se ha caracterizado por un look elegante y sofisticado. Ha sido modelo a seguir de muchas mujeres que quieren comunicar con su ropa liderazgo y poder.

Mark Elliot Zuckerberg es otro ejemplo de minimalismo, comodidad y practicidad en su trabajo. Sin embargo, pareciera que solo usa la misma playera y el mismo pantalón, pero él viste con lujo silencioso. Su t-shirt ha de ser de una marca muy exclusiva y pareciera que la compró en una tienda en línea.

Los abogados utilizan los trajes, los cuales son el complemento perfecto para este oficio. Es determinante comunicar seguridad y serenidad. Es muy importante que cuando uno va a contratar a un abogado tenga una buena indumentaria y que cuente con buena fama.

Los chefs usan uniformes como son: la filipina, los zapatos antideslizantes, ropa resistente al fuego, mandiles, entre otros. Y es el caso de Paulina Abascal quien tiene un atuendo impecable a la hora de cocinar, combina lo tradicional con su toque personal.

Mabel Cadena es otra guía de estilo. Su carrera como actriz ha saltado al mundo de la moda gracias al trabajo de su estilista Pablo Rivera quien ha realizado un excelente trabajo. Las actrices pueden ser muy buenas en la actuación, pero si no tienen un buen look no van a sobresalir.

Ejemplos como estos sirven para reiterar, que lo que eliges vestir se convierte en un rasgo distintivo, ayuda a crear y comunicar tu identidad y, en definitiva, tiene que ver con la construcción de tu marca personal. ¿Qué profesión me faltó? ¿Crees que influye la moda en las profesiones? ¿Es importante nuestro aspecto en el trabajo?

POR MOLÉN ANTOLIN

COLABORADORA

MAAZ