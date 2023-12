Los compromisos adquiridos por la industria del plástico

Antes de que finalice el año, es importante resaltar que hay agendas de orden empresarial y pública que sí dieron resultados. Uno de los actores que pugnó por transitar del modelo lineal en el que se consume y se desecha al de Economía Circular basado en reducir, reusar, reciclar y rediseñar, entre otros conceptos, fue la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Aldimir Torres Arenas y dirige Raúl Mendoza.

Sin duda, para acelerar el cambio de modelo en la producción, consumo y reciclado del plástico, es necesario un trabajo en conjunto con sociedad y gobierno. Aquí cobra relevancia el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México, ya que sustenta la importancia de caminar hacia la nueva Economía Circular.

Esto con la finalidad de mantener el valor de los materiales durante el mayor tiempo posible, al ser aprovechados para fabricar nuevos productos. Asimismo, la industria en conjunto con otras organizaciones de toda la cadena de valor del plástico trabaja en metas ambiciosas rumbo a los años 2025 y 2030.

Algunos resultados en base a los compromisos adquiridos en el Acuerdo son que en la recuperación del PET se alcanzó un 60%, y el compromiso es subir al 70% para el año 2025, y el 80% al año 2030. Mientras que en lo que respecta a empaques y envases es que el 100% de éstos sean reciclables, compostables o reutilizables al 2030.

Por otra parte, la industria que agrupa a más de 5 mil 100 empresas y es generadora de más de un millón de empleos, cierra 2023 de manera positiva respecto a otros años, al registrar un crecimiento estimado de entre el 4.5 y 5.3%, expectativa que podría seguir en 2024 debido a los requerimientos de otros sectores como el automotriz.

Además de su compromiso ambiental la ANIPAC también reafirma el social pues mediante su Comisión de Difusión e Imagen, que preside Sandra Moreno, se ha fijado la meta de colectar 2 mil 500 juguetes, mismos que serán entregados el próximo 5 de enero a niños y niñas de Acapulco. Ante el paso del huracán Otis en conjunto con el organismo ambiental ONAM y otros, se entregaron despensas, así como cubetas, platos y vasos en beneficio de 5 mil 200 familias damnificadas.

ASEO EN LA MIRA

Nuevas alertas llegan a Segalmex, de Leonel Cota Montaño, debido al sonido de caja que ya es común escuchar a final de año para renovar la contratación de bienes o servicios, aunque en esta ocasión en lo que toca al aseo de Liconsa del año que comienza, y es que de acuerdo con la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITYEL), Aches Limpieza no debió ser elegida para conseguir los 2.4 millones de pesos que se concursaban en el proceso IA-08-VST-008VST977-N-113-2023, ya que no contaba con el Certificado de Cumplimiento de la NOM en Equidad de Género, exigido en el Anexo Técnico, sumado a que para solucionar la situación la compañía habría recurrido a un curso de una casa certificadora que no figura en los registros de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), como también se solicitaba.

HAY PETRÓLEO HASTA LA TRANSICIÓN

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, México tiene garantizado suficiente petróleo hasta el momento de la transición energética, y es que desde hace cinco años PEMEX, al mando de Octavio Romero, dio un golpe de timón a su estrategia exploratoria para concentrarse en aguas someras y en tierra, lo que le ha permitido aumentar su producción, pero también sus reservas. En el caso de las segundas, según datos de la CNH, reconoció que en el último año registran un aumento de 4.1% anual, con un total de 23,081 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), lo cual el propio órgano regulador reconoció como un logro, tras sumar años en declive, pero la pregunta en el aire es ¿serán suficientes? En fin, aunque a pesar de que mucho se ha señalado que hay petróleo para rato, nos cuentan que la empresa productiva del Estado ya se empieza a preparar para la tan anunciada transición.

AGENDA PENDIENTE

2023 está por terminar y hay una agenda que los gobiernos no pueden olvidar, dar mayores recursos, oportunidades y servicios para las personas que viven con discapacidad. El tema no es para menos, en México viven más de 21 millones de personas discapacitadas y menos de un millón reciben la Pensión para el Bienestar.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar, el próximo año contará con un presupuesto de poco más de 27 mil millones de pesos, pues resulta insuficiente para cubrir sus necesidades.

La organización YoTambién resalta que queda claro que no se contempla la universalización de esta pensión, que seguirá dependiendo de la firma de convenios con gobiernos estatales.

Ojalá que para 2024 no se olviden de esta población en donde niñas y niños, jóvenes y adultos mayores esperan una oportunidad para integrarse a la sociedad. Hoy este programa se convierte en el quinto más importante dentro de los 15 prioritarios de esta administración, tan solo detrás de la “Pensión para Personas Adultas Mayores”, pero deseamos que las expectativas cambien en el corto plazo.

