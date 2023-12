Aquí nos tocó vivir

Con un amplio reconocimiento ciudadano fue despedida la periodista y escritora mexicana Cristina Pacheco, fallecida ayer a los 82 años de edad, y quien se convirtió en un referente del periodismo mexicano televisivo, especialmente por su gran programa Aquí nos tocó vivir, que se transmitió desde 1978, para luego darle vida a “Conversando con Cristina Pacheco”, donde le regresó la voz al pueblo. Ahora, ¿quién contará su historia?

Ese apoyo sí se ve

Nos dicen que un nuevo espaldarazo recibió la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, de López Obrador. Ayer revisaron el avance del Tren Interurbano El Insurgente, el cual conectará Toluca con CDMX. Todo va en tiempo y forma, y pronto estará listo ese transporte público, que tardó dos administraciones en construirse.

A trabajar el proyecto

La intercampaña, que inicia el próximo 19 de enero de 2024, y concluye en el último día del mes de febrero, será dedicada para confeccionar el Proyecto de Gobierno. Y, por las normativas electorales, Claudia Sheinbaum Pardo, la aspirante de la 4T, enfocará sus esfuerzos a este trabajo.

Lozoya en apuros

Luego de que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, recibió un revés judicial este 16 de diciembre, al negarle la libertad por el caso Odebrecht, el ex funcionario impugnó esta decisión en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y ahora un tribunal federal debe determinar si permanece o no en prisión preventiva justificada, mientras concluye su proceso.

Proyecto carretero

Será en el mes de junio de 2024 cuando quede concluido el Plan Carretero 2019-2024, el cual hasta el momento lleva 82% de avance. En la conferencia matutina de ayer, Jorge Nuño, titular de la SCT, detalló que este proyecto contará con 551 obras, tendrá una inversión total de 225 mmdp, y serán más de ocho mil 115 kilómetros de nuevas carreteras.

