Fracaso opositor

Desde 2019 era claro: no había figura opositora para disputar la Presidencia en 2024. No importaba quién fuera a ser el elegido o la elegida en la sucesión del presidente López Obrador, la desventaja no se podría revertir.

Lo que no era previsible es que el nivel de competitividad de la alianza PRI-PAN-PRD creada para las elecciones de 2021, así como de la persistencia de Movimiento Ciudadano en su pretensión de consolidarse, fueran a resultar un rotundo fracaso.

Por un lado, el entusiasmo que despertó Xóchitl Gálvez en la búsqueda por abrirse espacio en las “mañaneras”, se desploma. El performance de precampaña que ha protagonizado, sólo está contribuyendo a que el electorado al que apela termine viendo su falta de seriedad.

Del otro, el partido naranja termina tratando de gestionar la crisis que su presidencial, Samuel García, detonó en la gobernabilidad de Nuevo León. El asunto es tan simple de entender como que su impericia política le impide siquiera convertirse en precandidato.

Digo, si no logra pedir licencia con más o menos buena gestión de ausencia ¿qué puede esperarse el país? Se trata de malas noticias. En democracia, el valor de las oposiciones radica en ser contrapeso del poder y para ello deben contar con una votación digna. Hoy, las dos apuestas por la presidencial han puesto en riesgo ineluctable su futura representación en el Congreso.

Una de suciedad en la SEP

El próximo proveedor del aseo en la SEP, donde manda Leticia Ramírez, se dará a conocer este lunes 4 de diciembre, ante lo cual se espera que la dirección de Recursos Materiales, de Armando Montealegre, revise a cabalidad las proposiciones captadas en la compra IA-11-712-0110000999-N-1-2024.

La cuestión es que las empresas Tasefi, Limpiacero y Rollimp Servicios no respetaron las reglas establecidas en el Contrato Marco y entregaron cotizaciones 40% menores al precio máximo de referencia.

La falta no solo deja de lado los lineamientos establecidos por la Función Pública, de Roberto Salcedo, pues el monto requerido sería insuficiente para hacer frente al alza salarial del siguiente año, en el caso de los afanadores del turno vespertino.

¿Se dejará de lado a los que menos tienen? Mientras la pregunta sigue en el aire, las tres compañías también se ven empañadas por versiones que apuntan a simulación de competencia por instrucción de José Juan Reyes Domínguez, al igual que Tecnolimpieza Delta y Aquaseo.

Modus operandi tricolor

Mientras los problemas se acumulan para el pueblo, la clase política prevalece indolente ante sus adversidades. Prueba de ello es lo que sucede en Coacalco, Estado de México, donde los habitantes piden a la Guardia Nacional que tome en sus manos la seguridad del municipio, ante la ola de violencia en que se han sumido con un aumento de 25% en los asesinatos.

Pero eso no es todo, pues a esto se suman carencias en acceso a la alimentación, servicios de salud y seguridad social. En tanto, el alcalde mantiene un estilo de vida más que opulento, y es que David Sánchez ha sido visto cenando con frecuencia en el restaurante Rest Cipriani, dentro del prestigiado Hotel Ritz Carlton de la Ciudad de México, lugar en el que, según los testimonios departe con empresarios, intercambia negociaciones en lo obscuro y comparte extravagantes platillos y bebidas, al más puro estilo priista malo.

Asunto personal

Ayer, viernes 1 de diciembre, quien esto escribe cumplió 25 años de carrera como periodista. Un cuarto de siglo en el que cambió el periodismo y cambió el país, no siempre para bien en ambos casos.

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

COLABORADOR HERALDO RADIO

@ARTURO_RDGZ

MAAZ