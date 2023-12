La liquidación de los organismos autónomos

Desde que llegó el gobierno autollamado “transformador”, les declaró la guerra a los organismos autónomos, y más aquellos que se deben a la rendición de cuentas, olvidando que todos ellos son columnas necesarias y fundamentales para el equilibrio de poderes en nuestro país.

El Presidente de la República, olvidó que eliminar cada uno de los organismos ocasionarían un grave y enorme retroceso para el desarrollo democrático del país; es borrar de tajo los avances que se han logrado con el paso de los años, para que haya un equilibrio que garantice gobernabilidad y un completo Estado de Derecho.

A meses que acabe este sexenio, nuevamente el ejecutivo federal, reitera su deseo de aniquilar a los organismos autónomos, reviviendo así la aversión y el odio que este gobierno tiene por la transparencia, la rendición de cuentas, la separación de poderes y todo lo que tenga que ver con la democracia.

Es por ello la obsesión de estar sobre los organismos autónomos, este sexenio llegará a su fin, pero no quieren irse sin antes acabar con la Constitución, y con todo lo que implique rendición de cuentas

El presidente quiere acabar con todo, por eso anhela irse sin antes liquidar a los órganos autónomos, por eso repite y repite que “no sirven para nada”, porque no le reportan directamente a él, no están a su servicio, y no dependen del ejecutivo.

Todo lo contrario, muchos de ellos, como el INAI, a quién lleva más de 250 días con el pleno incompleto, ha destapado mediante requerimientos de transparencia, negocios de dudosa procedencia de familiares y amigos del presidente, es por ello que solo simulan votaciones para nombrar a los comisionados y “casualmente”, no alcanzan los votos.

Este gobierno ya tomó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se caracterizaba por su autonomía constitucional y puso a una persona que le rindiera cuentas solamente a él; y lo mismo quiso hacer con el Banco de México.

Hace poco atentó contra la eliminación del INE, hasta que los ciudadanos no permitieron que sucediera; y sigue queriendo intervenir en la Suprema Corte de Justicia (SCJN), haciendo todo a modo y conveniencia de él y los suyos.

Por eso el rosario en su mañanera al decir que, los organismos autónomos están al servicio de intereses particulares, son costosos y opacos, pero este gobierno es lo que odia, la rendición de cuentas a los mexicanos, más bien, no le sirven para sus propósitos y seguir ocultando todo sin que nadie más lo descubra.

Lo mejor, es que ya se van, y dejarán de destruir el país, a las instituciones, dejarán de ocultar “negocios”, casas, contratos y adjudicaciones directas, dejarán de decir mentiras cada mañana, de ocultar los altos índices de violencia contra niños, mujeres, adultos, atentados contra periodistas y sobre todo a las Instituciones de Justicia.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

EEZ