Godoy es arma de discusión de 2024

Morena dilató el proceso de ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy al imponer su mayoría simple en el Congreso capitalino, porque tenía perdida la votación al no completar las dos terceras partes del Pleno cameral.

Lo que está en juego va más allá de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La pugna trascendió a la dependencia encargada de impartir justicia o la permanencia de Godoy por otros cuatro años en el cargo.

El PRIAN quiere dar un segundo golpe después del de Nuevo León al sacar del camino electoral a Samuel García en el último minuto del plazo para separarse del cargo de gobernador y mantener la precandidatura presidencial.

Alejandro Moreno y Marko Cortés, dirigentes nacionales del PRI y del PAN, respectivamente, se metieron de manera contundente en la operación política para frenar la ratificación de la fiscal capitalina y ahora sentar un precedente contra Clara Brugada y Claudia Sheinbaum para las campañas electorales que vienen.

Y en Morena saben que si deja perder esta le permiten al PRIAN levantar la moral y envalentonarse para las batallas que vienen. El caso Godoy es ya un arma en la discusión de 2024.

La asamblea constituyente que redactó la Constitución Política de la Ciudad de México jamás consideró que el relevo en la Fiscalía, al terminar el periodo de su primer titular, coincidiría con los tiempos electorales en los cuales los actores que disputan el poder terminarían jalando agua para su molino.

El mensaje contundente de Alito Moreno a sus legisladores y el de Marko Cortés, a través del dirigente en la Ciudad de México, Andrés Atayde, de que quien faltara a la sesión de ayer en el Congreso local terminaría con sus aspiraciones políticas y carrera en sus respectivos partidos acabó de ponerle el elemento electoral al caso.

La suspensión de la sesión de ayer fue para alargar los tiempos y desde el oficialismo apretar, presionar o buscar otros artilugios que les permita a los morenistas hacerse de los dos votos que les faltan para ratificar a la fiscal Ernestina Godoy.

Priistas y panistas valoraban ayer no abandonar el Congreso, pues nada les garantizaba poder entrar este jueves.

•••

UPPERCUT: La otra batalla de la fiscal Ernestina Godoy es la continuidad con Uriel Carmona, su par en Morelos, cuyo triunfo de ayer es sólo de un round. El desafuero impulsado por parte de Morena y sus aliados en el Congreso federal no pasará en el Congreso de Morelos, porque la bancada guinda no alcanza la mayoría que se requiere. Si no sucede nada extraordinario, se va a repetir el caso del entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

EEZ