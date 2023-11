Pasó Otis, viene Trump … ¿estamos preparados?

No es novedad, pero es tendencia: los políticos mexicanos hacen de la ley y la Constitución su juego político. En la contienda presidencial mexicana mucho está por suceder. Mientras Xóchitl y sus asesores esperan (solo dios sabe qué) para hacer una verdadera campaña, Claudia hace dupla con el absurdo y ridículo ministro Zaldívar quien bajo el argumento de que no le importa lo que opinemos los mexicanos o la crítica, hace lo que le da la gana con el Poder Judicial.

Zaldívar no es el único y tampoco este tipo de actitudes son exclusivas de México. También pasa en Estados Unidos y Donald Trump es el ejemplo perfecto, porque, creerlo o no, está dando resultados al expresidente.

En el #Blindspot de la semana analizamos si México está tomando en su matriz de decisiones la enorme posibilidad real que Donald Trump sea nuevamente presidente.

Ante esto, una vez más en es necesario enfatizar en este espacio que Estados Unidos no nos va a salvar de nosotros mismos, pero ¿la primera economía del mundo lo hará por ella misma?

Vámonos a las encuestas. La Casa Blanca no está tan lejos de Trump como queremos pensar los mexicanos. Más allá de la dinámica propia de las primarias y los acomodos políticos en aquel país, las sutilezas de la opinión pública norteamericana y las canicas mexicanas puestas en el Nearshoring demandan poco más que cartas a Santa Claus con buenos deseos. Necesitamos una estrategia para saber, con anticipación, qué hacer si gana Claudia, pero también si gana Trump.

De acuerdo con Gallup, el presidente Biden tiene 37 por ciento de aprobación contra 59 por ciento de desaprobación. En octubre de 2019 Donald Trump tenía 40% de aprobación y perdió la elección. El promedio para los presidentes norteamericanos 1938 – 2023 es de 53 por ciento. Claramente el presidente en funciones no la tiene fácil.

La estrategia del presidente Biden está centrada en la creación de empleos durante su Administración, pero los datos señalan que está equivocado. Una encuesta de la empresa Blueprint de Reid Hoffman -fundador de LinkedIn-, señala que mientras 64% de los norteamericanos considera que lo más urgente a resolver por la economía de aquel país es que disminuyan los precios de bienes, servicios y gas.

El 54% considera que los republicanos, partido de Trump, están concentrados en ello versus 23% que consideran que es donde tiene puesto el ojo el presidente Biden.

Irónicamente 7% de los “gringos” quiere ver mejoras en materia de empleo y 43% considera que ese rubro es en donde Joe tiene centrada su estrategia rumbo a su reelección.

No, México no está preparado para la posibilidad real de que Trump sea nuevamente inquilino de la Casa Blanca. Pero tampoco ante la “calma chicha” en la que Claudia va dos a uno frente a una Xóchitl que tuvo chispa, pero no le ha alcanzado para encender una fogata que de luz a México.

Estados Unidos está cambiando profundamente y sus debilidades internas lo debilitan por donde más le duele. Esto a su vez fortalece a sus enemigos. La historia universal está por presenciar cambios profundos.

Lo grave es que un México debilitando el Poder Judicial, un legislativo negociando intereses personales por encima del país y el latente, aunque silencioso deseo de la Transformación de cambiar la Constitución; y con ello atentar contra las libertades y la democracia, no quiere ver más que el chisme del día y hoy, tan absurdo como parezca es un ex presidente de uno de los poderes de la Unión.

Empecemos a imaginar un mundo en el que Claudia y Trump sean líderes en Norteamérica, porque es posible.

POR OSCAR SANDOVAL-SAENZ

EEZ