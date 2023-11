Lucy Meza se va al Frente Amplio

Finalmente, no hubo ninguna sorpresa en el caso de la senadora Lucy Meza en Morelos, donde vestida de guinda representó todo este tiempo los intereses del exgobernador perredista Graco Ramírez, como se adelantó en este espacio desde hace unos meses.

Pese a su popularidad, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena optó por excluirla de la encuesta para definir al candidato a la Gubernatura y aunque el Tribunal Electoral determinó que se violaron sus derechos políticos, Meza terminará siendo la abanderada del Frente Amplio por México.

Graco, quien va a llevarle la coordinación de la campaña, preparó junto con los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD, la llegada de Lucy Meza y será presentada como candidata al gobierno de Morelos el próximo jueves o viernes.

¿Logrará Graco Ramírez arrebatarle el estado a Cuauhtémoc Blanco y Morena y con ello cobrar venganza?

***

En lugar de preocuparse por la delincuencia, los feminicidios o la reconstrucción de Acapulco, el tema de los OVNIs parece ser más importante en la Cámara de Diputados, donde Jaime Maussan y el diputado de Morena y aspirante al gobierno de Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna, llevaron a cabo la segunda audiencia FANI, con la presencia de Claudio Yarto, ex vocalista de Caló, quien cantó en la máxima tribuna y contó que ha registrado avistamientos desde 1984, por lo que la presencia de extraterrestres ya debe ser tomado como parte de la agenda nacional.

La estrategia para desviar la atención de los problemas reales que enfrenta el país, ya no solo están en la mañaneras, sino también en el Congreso de la Unión.

***

Los cuestionarios de las encuestas en Morena para designar candidatos o candidatas en los ocho estados y el gobierno de la Ciudad de México terminan de realizarse este miércoles y como dato curioso está la petición que hacen en el consejo nacional de encuestas del partido a quienes levantan los estudios para que entreguen también audio de buena parte de las entrevistas.

UPPERCUT: Siempre hay un tuit, dicen en las redes para balconear a alguien que termina comiéndose sus propias palabras. El 15/10/19 el ministro Arturo Zaldívar escribió del pasado reciente: Era común que los ministros salieran de la Corte para ocupar otros cargos. Lo que demuestra la menor relevancia de la Corte anterior. Esto ya no sucede. No me refería a esos supuestos. Sino a una renuncia o retiro voluntario liso y llano.

