El salario mínimo aumentará de 207 a 244 pesos

EL GOBIERNO DEL presidente Andrés Manuel López Obrador se apresta a darle otro apretón al sector empresarial, lo que ya prendió los focos rojos en las principales cúpulas del país.

Y es que va por un nuevo incremento al salario mínimo, que en esta ocasión oscila entre 18 y 20%. El inquilino de Palacio Nacional quería llegar a un 30%, pero los hombres de empresa pelearán hasta un 18%.

Éste será el quinto aumento en lo que va del régimen de la 4T: el tabasqueño se sentó en la silla presidencial con un salario mínimo de 81 pesos para los trabajadores y ahora está ya en 207.44 pesos.

Justo hoy a las 6 de la tarde arrancan las discusiones en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), ésta que preside Luis Felipe Munguía, momento en que quedará instalada la mesa.

Carlos Aceves del Olmo y José Medina Mora. Arte: Luisa Franco

Se decretará permanente, hasta que sindicatos y patrones lleguen a un acuerdo. La CTM, de Carlos Aceves del Olmo, pide 20% y la Coparmex, de José Medina Mora, parte de un 12.8%.

En el Consejo Coordinador Empresarial de Francisco Cervantes, la Concamin de José Abugaber y la Coparmex, la preocupación se ahondó todavía más con una iniciativa que ayer mismo introdujo Tereso Medina.

Resulta que el senador cetemista quiere que los aguinaldos se dupliquen a 30 días antes del próximo 20 de diciembre, lo que aunado a los 12 días obligatorios de vacaciones, ahoga sobre todo a las Pymes.

Para cómo se están poniendo de onerosas las cosas, a muchas empresas no les quedará más que acelerar su digitalización para prescindir de trabajadores, o bien irse a la economía informal.

Luis Felipe Munguía. Arte: Luisa Franco

PASAN LOS MESES y un expediente que simplemente no avanza es el del Hotel Haven de Cancún. Recordará que el pasado 26 de abril la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo aseguró el hotel de la familia de Juan Llull, que seis años antes fue construido ilegalmente en un predio que no era suyo y que al día de hoy han recibido más de 10 resoluciones en las que la autoridad de la entidad que gobierna Mara Lezama confirma que el empresario español despojó ilegalmente de un predio de 48 hectáreas al fallecido Sergio Herrera. Es así como ya han pasado siete meses desde el aseguramiento de la propiedad, pero los hispanos que en México operan bajo la razón social de Promotora Rancho San Miguel, se las han ingeniado para que el hotel de 300 llaves siga operando a pesar de tener todos los sellos de clausura. Pasó el periodo vacacional de verano, los puentes del 1 y 20 de noviembre, ya viene el periodo vacacional de fin de año y la Fiscalía a cargo de Raciel López no ha detenido las operaciones del inmueble, en detrimento de la familia Herrera.

Raciel López. Arte: Luisa Franco

SE CUMPLIÓ UN mes del embargo del Zhen He, propiedad European Dredging Company de Luxemburgo, por las autoridades de auditoría de comercio exterior del SAT, que preside Antonio Martínez Dagnino. El aseguramiento se hizo argumentando que el barco llegó para realizar importación de carga y mercancías, pero lo cierto es que realizaba tráfico de altura y el motivo para llegar aquí era iniciar trámites de importación temporal para hacer trabajos de dragado. Su arribo se aceleró por dos motivos: el suministro de insumos y víveres para los 36 tripulantes, y un aviso de mal tiempo frente a las costas de Tampico. A pesar de las gestiones y facilidades que ha brindado la capitanía de puerto y la representación diplomática de Luxemburgo, al día de hoy no se autoriza el despacho para liberarlo. Preocupa que además de los costos que ocasiona esta detención, los tripulantes de siete distintas nacionalidades puedan recibir víveres en los siguientes días.

William Shaw. Arte: Luisa Franco

LA ADMINISTRACIÓN DEL Aeropuerto Internacional de la CDMX, a cargo de Carlos Velázquez Tiscareño, circuló el martes por la tarde un comunicado en el que rechazó lo que habíamos publicado aquí: que la asignación del hangar de Aero Unión, que dirige Danilo Correa, fue un proceso “totalmente oscuro”. Tras señalar que el contrato de arrendamiento vence el próximo 31 de diciembre, argumentar que tienen la facultad de reasignarlo y defender la adjudicación, afirma que el procedimiento fue transparente para evitar “cualquier tipo de suspicacia”. Pues justamente lo último es lo que quedó en entredicho, porque se entregó a la misma empresa que se contrató para armar la flota y tripulaciones de la nueva Mexicana de Aviación, que supuestamente va tener su base en el Aeropuerto Felipe Ángeles, y que tiene entre sus socios a personajes como William Shaw, Félix Sánchez, Melesio Trejo y Luis Endoqui, protagonistas de la quiebra de la vieja Mexicana y de Interjet. La otra oferta que desecharon los pupilos de Velázquez Tiscareño era de Aeroméxico, que capitanea Andrés Conesa.

José Manuel Entrecanales. Arte: Luisa Franco

PIAN PIANITO GERMÁN LARREA va reconstruyendo la relación con Andrés Manuel López Obrador y su gobierno de la 4T. A la muerte de su operador político, Xavier García de Quevedo, y la salida de Adán Augusto López de la Secretaría de Gobernación, las interlocuciones rápidamente fueron sustituidas por su sobrino, Fernando López-Guerra Larrea, y Luisa María Alcalde. Dos muestras de la “buena voluntad” del empresario es su disposición para apoyar el desarrollo de las siete nuevas rutas para pasajeros que el inquilino de Palacio Nacional lanzó y la devolución no de mil millones, sino de mil 200 millones de pesos del adelanto que recibieron para construir el Tramo 5 del Tren Maya. Larrea los liquidó en su totalidad porque su socio, la española Acciona, se negó, lo que ya abrió un frente legal contra la empresa de José Manuel Entrecanales.

Alfonso Durazo. Arte: Luisa Franco

A PROPÓSITO DE trenes, Guaymas se va convertir en 2024 en un gran centro logístico que conectará, vía Nogales, con Estados Unidos y hasta Canadá, fortaleciendo la relación comercial de México en el contexto del T-MEC. El gobierno de Alfonso Durazo está empujando fuerte para hacer de ese puerto uno de altura que dé cabida a barcos de gran calado, tanto cruceros turísticos como cargueros, principalmente. Se están invirtiendo 4 mil millones de pesos en su modernización. Un personaje clave en el impulso de Guaymas es Fernando Chico Pardo, que controla el 49% de Carrix. Éste, a su vez, es tenedor de SSA Marine, que dirige Manuel Fernández, y que es el mayor operador estadounidenses de puertos marítimos. Está desarrollando un gran patio para movilizar contenedores e instalando dos grúas de 200 toneladas cada una.

Carlos Aiza. Arte: Luisa Franco

UNA NOTA QUE su asesor legal Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez envió escasas 12 horas antes de que se realizara el cruce de acciones, echó por tierra ayer la colocación de la Fibra Next. Estamos hablando del nuevo fideicomiso especializado en bienes raíces de los hermanos Max, André y Moisés El-Mann, que escinde las propiedades industriales de Fibra UNO. El bufete que comanda Carlos Aiza les informó que no cumplían con la opinión fiscal favorable de parte del SAT. Los empresarios solicitaron dicho visto bueno desde el 14 de septiembre, pero vaya usted a saber qué están viendo las huestes de Antonio Martínez Dagnino que no la emiten. Tienen hasta el 14 de diciembre para contestar.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

